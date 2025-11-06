Cafébiträde
2025-11-06
Är du en serviceinriktad och energifylld person som älskar att arbeta med människor? Trivs du med varierande arbetsuppgifter? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Vi söker nu ett engagerat cafebiträde på halvtid till vårt mysiga café som är beläget i hamnen. Som cafebiträde är du caféets ansikte utåt och ansvarar för att ge våra gäster en trevlig upplevelse - varje gång.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Öppning av cafét
• Förbereda och servera kaffe, te, smörgåsar och bakverk
• Ta emot och hantera kundbeställningar
• Kassahantering
• Hålla rent och snyggt i caféet
• Beredning av lättare rätter och bakverk
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för service och kundbemötande
• Är positiv, flexibel och stresstålig
• Har god samarbetsförmåga och trivs i ett team
• Tidigare erfarenhet från café- eller restaurangbranschen är meriterande men inte ett krav
• Tala flytande svenska, ytterligare språk är ett plus
Vi erbjuder:
• En trevlig och mysig arbetsmiljö med härliga kollegor och kunder
• Ett omväxlande och socialt arbete
• Arbetstid på 50%, vid behov eventuellt mer.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till liselottsjogren65@gmail.com
senast den 6/12-25.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
Detta är ett deltidsjobb.
Hamnkaféet i Kalmar AB
Skeppsbron 2
392 31 KALMAR
