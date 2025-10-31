Cafébiträde - Källarbacken Hällingsjö
2025-10-31
Vi söker nya medarbetare till vår växande närbutik Källarbacken Hällingsjö!
Vi är en levande närbutik som står under stor utveckling, bland annat med vår cateringverksamhet. Vi söker nu engagerade och serviceinriktade medarbetare till vårt team.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kassa och kundservice
Uppackning av varor
Pakethantering
Catering och servering
Beredning av baguetter, smörgåstårtor, sallader m.m.
Vi har även en klädbutik i samma byggnad där vi alla är delaktiga.
Varierande arbetsschema med rullande pass över 8 veckor
Arbetspass på vardagar, både dagtid och kvällspass förekommer samt varannan helg.
Tjänst på 80-100%, eller enligt överenskommelse
Lön enligt hotell- och restaurangavtal.
Vi söker dig som:
Sätter kunden i fokus och har en positiv och social personlighet
Är kreativ, ordningsam och har en härlig energi
Trivs i en dynamisk arbetsmiljö och vill vara där det händer!
Du gillar att jobba både kvällar och helger
Är en lojal lagspelare och ser Källarbacken som en långsiktig arbetsplats.
Vad kan vi erbjuda?
Ett härligt team där vi stöttar varandra i arbetet.
Möjlighet att vara del av en verksamhet i tillväxt och utveckling.
Låter det här som ett jobb för dig?
Vi ser fram emot din ansökan och håller intervjuer löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: order@kbacken.se
Detta är ett heltidsjobb.
