Café- och måltidsbiträde/köksbiträde, vikariat/vid behov
Stiftelsen Göteborgs Högre Samskola / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2025-08-12
Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som måltidsbiträde vid Göteborgs Högre Samskola, Stora och Lilla skola. Tjänsten som måltidsbiträde innebär att du har en viktig roll i kökets arbete där du bidrar till en god måltidsmiljö för skolans elever och personal.
Vi söker en engagerad, driftig och självständig medarbetare som tänker nytt och vill vara med och driva verksamheten framåt. Hos oss arbetar du nära verksamheten och en förutsättning är att du trivs med att ha nära kontakt med våra gäster i skolrestaurangen.
På Stora skolan serveras dagligen ca 1000 luncher, på Lilla skolan ca 550 portioner. I arbetet som måltidsbiträde ingår alla förekommande arbetsuppgifter som att bereda tillbehör till lunchen, förbereda grönsaker och göra en god salladsbuffé. Att duka fram, plocka in varor, diska och städa samt medverka vid serveringen i skolmatsalen ingår också i arbetsuppgifterna. På Stora skolan driver vi även ett skolcafé, cafévana med ett stort servicehjärta är viktigt. Samt att du älskar att baka kakor, bröd och bullar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har måltidsbiträdesutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du är initiativrik men samtidigt ödmjuk i din yrkesroll, har lätt för att samarbeta och känna yrkesstolthet. Att vara flexibel och ha god fysik men även kunna arbeta självständigt ser vi som betydelsefulla kvalifikationer. Du har stort matintresse och trivs med att jobba i ett serviceyrke. Kunskaper om specialkost är en viktig del. Du skall kunna behärska svenska i tal och skrift.
För dig är det självklart att vara ett ansikte utåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
E-post: katarina.lundqvist@samskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Måltidsbiträde".
Göteborgs Högre Samskola - Stora skolan
