Cafe Vurma
2025-09-20
Vurma Hornstull i Stockholm.
Är det du som är den där glada, kreativa och spralliga som vi söker.
Vi söker personer som älskar att jobba på café och allt vad det innebär. Vi har serveringstillstånd så bra om du är äldre än 18 år. Ett pluspoäng om du kan hantera ett kök med allt vad det innebar.
Har du mycket energi och gillar att jobba i högt tempo tycker vi att du ska skicka in ditt cv.
Skicka ditt CV med ett foto och skriv ett par rader
om vem du är och varför du skulle passa att jobba hos oss.
Ring inte, Tack!
Ett krav är att du har ett års erfarenhet av liknande arbete och kan behärska svenska eller engelska.
Varaktighet Tillsvidareanställning
Tillträde OmgåendePubliceringsdatum2025-09-20Anställningstyp/arbetstider
Heltid/Deltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: M@vurma.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rozta AB
(org.nr 556779-0810)
Bergsundsstrand 31 (visa karta
)
117 38 STOCKHOLM Arbetsplats
Cafe vurma Jobbnummer
9518753