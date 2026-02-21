Café host
Scandinavian Service Partner AB / Restaurangbiträdesjobb / Härryda Visa alla restaurangbiträdesjobb i Härryda
2026-02-21
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandinavian Service Partner AB i Härryda
, Göteborg
, Malmö
, Svedala
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Att arbeta för SSP på Landvetter Flygplats
Att arbeta på ett skyddsobjekt som Landvetter flygplats är, så ställs vissa krav:
• Du ska kunna redovisa vad du gjort de senaste 5 åren. Detta ska styrkas i form av intyg eller betyg.
• Godkänd säkerhetsprövning samt registerkontroll.
• Uppvisa pass som styrker ditt medborgarskap. Om ej svensk medborgarskap ska arbetstillstånd uppvisas.
Vad vi erbjuder:
• Trygga anställningsvillkor med tjänstepension och försäkringar genom våra kollektivavtal med HRF och Unionen.
• 40% personalrabatt och subventionerad lunch.
• Utmanande säljtävlingar med fina pris.
• Friskvårdsbidrag
Startdatum efter överenskommelse
Arbetstider: skifttjänstgöring vilket innebär dagar, kvällar samt helger. OB-tillägg efter gällande kollektivavtal.
Med tanke på arbetstiderna så är det ett krav med körkort och tillgång till bil.
Omfattning: deltidsanställning och timanställning.
Vill du veta mer? Ansök nu!
Mångfald och inkludering är en prioriterad fråga för SSP. Vi är en jämställd arbetsgivare som strävar efter att engagera alla våra medarbetare så att de känner sig värdefulla och motiverade; vi förespråkar mångfald, främjar integration och värnar om jämställdhet. Vi respekterar och skyddar mänskliga rättigheter och förhindrar diskriminering. Vi påverkar våra samhällen på ett positivt sätt. Vi uppmuntrar och välkomnar ansökningar från en mångfald av kandidater oavsett bakgrund, kön, ras, religiös övertygelse, funktionshinder, sexuell identitet och läggning.
Cafébiträde sökes till Landvetter Flygplats
Vi söker personal med passion för service och genuint intresse för att skapa fantastiska gästupplevelser till vårat café, Cornelius Coffée på Landvetter Flygplats.
Vi är ett glatt engagerat team som tillsammans skapar fantastiska gästgästupplevelser i en fartfylld miljö. Våra enheter har öppet från tidig morgon till sen kväll och tempot är tidvis högt.
Då arbetstiderna varierar från ca 03,30-00,00 så är det ett krav att du som söker har körkort och tillgång till bil.
Eftersom tempot varierar behöver du kunna hantera stress med ett glatt humör och sätta gästen i fokus. Du behöver vara engagerad, hjälpsam och positiv.
Då vi jobbar som ett team så krävs det att du har lätt för att samarbeta med både kollegor, chefer samt övrig personal på flygplatsen. Eftersom vi befinner oss på en flygplats så behöver du kunna kommunicera på både svenska och engelska .
Mångfald och inkludering är en prioriterad fråga för SSP. Vi är en jämställd arbetsgivare som strävar efter att engagera all våra medarbetare så att de känner sig värdefulla och motiverade. Vi förespråkar mångfald, främjar integration och värnar om jämställdhet. Vi respekterar och skyddar mänskliga rättigheter och förhindrar diskrimenering. Vi påverkar våra samhällen på ett positivt sätt. Vi uppmuntrar och välkomnar ansökningar från en mångfald av kandidater oavsett bakgrund, kön, etnicitet, religös övertygelse, funktionshinder, sexuell identitet och läggning. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "23541-43988535". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavian Service Partner AB
(org.nr 556006-3637) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SSP Sweden- Cornelius Coffée Kontakt
Jessica Wackerberg 0723725223 Jobbnummer
9756122