Café biträde
Plantmarknaden Trädgård & Café Lindesberg AB / Butikssäljarjobb / Lindesberg Visa alla butikssäljarjobb i Lindesberg
2026-01-06
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Plantmarknaden Trädgård & Café Lindesberg AB i Lindesberg
Cafébiträde, timanställning vid behov
Inför säsongen 2026 söker vi Cafépersonal (april - september)
Plantmarknaden Trädgård & Café i Lindesberg är utflyktsmålet för hela familjen, och en av Sveriges mest välsorterade trädgårdsbutiker med över 100 000 besökare varje säsong. Café Lusthuset är omtalat för sina goda räksmörgåsar och bakverk, och är ett besöksmål i sig.
Om dig:
Du är ärlig, positiv och energisk
Du kan arbeta i högt tempo och har lätt för att samarbeta
Du är ordningsam och strukturerad
Du möter alltid kunden med ett leende
Du tar egna initiativ och tar för dig av de arbetsuppgifter som behöver göras
Dina arbetsuppgifter är att ta betalt i kassa, beredning av smörgåsar, hantera kaffemaskin, göra sallader, påfyllning av varor, se till att det alltid är rent och snyggt, disk och städ
Erfarenhet av arbete vid Café/konditori är meriterande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Ansökan skickas med post till Plantmarknaden Trädgård & Café AB, Svarttjärnsv. 3, 711 31 Lindesberg Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafébiträde". Arbetsgivare Plantmarknaden Trädgård & Café Lindesberg AB
(org.nr 556830-7754), http://www.plantmarknaden.com
Svarttjärnsvägen 3 (visa karta
)
711 31 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Plantmarknaden Trädgård & Café Kontakt
Marco Åkesson 058110100, 0706596622 Jobbnummer
9670247