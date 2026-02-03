Café -/ köksmedarbetare
2026-02-03
Cafébiträde-/Köksmedarbetare till vårt fina Café (minst 50 %)
Vi söker nu Cafébiträde-/ köksmedarbetare med köksinriktning som vill bli en del av vårt härliga team. Vår verksamhet växer och vi behöver därför utöka med ytterligare en trygg, engagerad mat och bakintresserad medarbetare.
Vi är ett Café - men med ett brett kök och stor variation i maten vi lagar. Förutom kaféservering arbetar vi även med catering samt större evenemang och tillställningar, såsom bröllop, minnesstunder, födelsedagskalas och andra sällskap. Hos oss är det alltså inte bara enklare Cafémat, utan ett varierat kök med många olika typer av rätter och upplägg.
Vi är ett varmt och familjärt gäng som jobbar nära varandra, stöttar varandra och har roligt på jobbet - samtidigt som vi håller hög kvalitet i allt vi gör.Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Tjänsten avser Cafébiträde-/köksmedarbetare med erfarenhet av arbete i kök.
Omfattningen är minst 50 %, med möjlighet till fler timmar beroende på verksamhetens behov och efterfrågan. Arbetstiden kan variera, särskilt i samband med catering och evenemang.
Arbetet innefattar bland annat:
Förberedelse och tillagning av mat för Café, catering och evenemang
Arbete med både kalla och varma rätter
Köksarbete, prepp och planering inför tillställningar
Disk och dagliga köksrutiner
Att arbeta enligt gällande hygien- och livsmedelsrutiner
Vi söker dig som:
Älskar matlagning, bakning och service med erfarenhet av arbete i kök (Café, restaurang, catering eller liknande)
Trivs med varierande arbetsuppgifter och ett bredare kök samt duktig att baka
Är ansvarstagande, noggrann och strukturerad och inte minst en riktigt stjärna med ett genuint intresse för människor och kundservice.
Gillar att arbeta i team och bidra till en god stämning
Har ett genuint intresse för mat och kvalitet
Personlig lämplighet är mycket viktig - för oss är det minst lika viktigt med rätt personlighet, engagemang och serviceglädje som erfarenhet.
Vi erbjuder:
Ett inspirerande arbete ett Café med brett kök och varierade uppdrag
Chans att utvecklas i både kök och service, och vara med att skapa minnesvärda matupplevelser för våra gäster
Ett varmt, inkluderande och härligt arbetslag som stöttar varandra
Möjlighet till fler timmar i takt med att verksamheten växer
Om du älskar människor, matlagning, bakning och service - och vill vara med i ett team som brinner för både mat och gäster - då vill vi gärna höra från dig ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: cafevillaed@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafebiträde-/köksmedarbetare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Café Villa Ed AB
(org.nr 559191-5979)
Edsbyvägen 1 (visa karta
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Jobbnummer
9721595