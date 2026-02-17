CAD-konstruktör till spännande Startup-bolag!
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-02-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa nästa generations 3D-skrivare? Vill du dessutom göra det på ett mindre startup-företag som befinner sig i en spännande tillväxtfas? I rollen som CAD-konstruktör hos Rapid Dimension får du utlopp för din tekniska passion på arbetstid tillsammans med likasinnade kollegor.
Om Rapid Dimension:
Rapid Dimension är ett innovativt tech-startup som utvecklar nästa generations 3D-skrivare och skapar framtidens hållbara och robusta försörjningskedjor inom industrin. Genom avancerad additiv tillverkning digitaliserar de fysiska komponenter och bygger upp digitala bibliotek som gör det möjligt för företag att producera reservdelar och komponenter smartare, snabbare och mer hållbart. Bolaget grundades med en tydlig vision om att erbjuda större företag ett helhetskoncept - från digital ritning till färdig produkt - och befinner sig idag i en spännande tillväxtfas med nya lanseringar och expansion på gång. Nu söker de fler drivna personer som vill vara med och ta tekniken och bolaget till nästa nivå.
Om teamet:
Du blir en del av ett engagerat och teknikdrivet team på totalt fyra personer, med stark kompetens inom 3D-printing och produktutveckling. Teamet kombinerar erfaren teknisk ledarskapserfarenhet och djup praktisk kunskap inom additiv tillverkning med ett genuint teknikintresse och entreprenöriell anda. De utvecklar just nu version 2 av sin 3D-printer, där du får vara med i hela flödet - från idéer till färdig produkt - och bidra med egna kreativa lösningar för deras kunder och projekt. Vid större projekt samarbetar de också med ett IT-konsultbolag som tillsätter extra resurser. Kulturen präglas av nyfikenhet, eget ansvar och självständighet; här får du stor frihet att driva egna delprojekt i en miljö med korta beslutsvägar och högt engagemang, samtidigt som teamet gärna lunchar tillsammans och ordnar AW:s när tillfälle ges.
Om rollen som CAD-konstruktör:
I rollen som CAD-konstruktör får du möjlighet att leda tekniska utvecklingsprojekt med ansvar för hela produktutvecklingsprocessen. Du följer upp sprintar och säkerställer att alla delar av utvecklingen fungerar tillsammans. Du arbetar nära produktion, styrelse och externa samarbetspartners, och ansvarar för dokumentation, CE-märkning och monteringsinstruktioner.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Skapa och uppdatera CAD-modeller i Autodesk Fusion eller SolidWorks
• Leda utvecklingsprojekt och koordinera teamets arbete
• Dokumentera projektets framsteg och tekniska lösningar
• Vidta åtgärder för att säkerställa att projektmål uppnås
• Rapportera projektstatus till VD och styrelsen, samt delta vid styrelsemöten vid behov
• Ta fram dokumentation för CE-märkning och monteringsinstruktioner
• Ha kontakt med outsourcade produktionsresurser och resa kortare sträckor vid behov för överlämning av projekt
Skallkrav:
• YH/högskoleingenjörsexamen inriktning CAD, automation, mekatronik, elektronik eller liknande
• God förmåga i engelska i tal och skrift
• Minst 2 års erfarenhet som mekanikkonstruktör eller liknande roll
• Krav på svenskt medborgarskap
Meriterande:
• Intresse för 3D-skrivare
• God förmåga i svenska i tal och skrift
• Förståelse för produktionsprocesser och flödesprocesser
• Deltagit i automationsprojekt
• Förståelse för processen att beställa och hantera CNC-frästa komponenter
• Förståelse för materialval eller toleranser
• Elcertifikat
• Erfarenhet av att ha lett team
Vem är du som söker?
• Strukturerad
• Initiativtagande
• HelhetstänkandePubliceringsdatum2026-02-17Om företaget
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.
För denna tjänst kommer du under inledande 9 månader vara anställd genom oss på Framtiden AB för att sedan ha goda möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Rapid Dimension AB.Anställningsvillkor
Startdatum: Enl överenskommelse
Ort: Linköping
Arbetstider: Kontorstider (8-17) må-fre (på plats & flex)
Omfattning: Heltid
Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51998_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Christian Jonsson christian.jonsson@framtiden.com Jobbnummer
9748689