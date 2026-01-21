CAD/BIM-samordnare
2026-01-21
Nu söker vi en ny medarbetare till vårt Malmökontor.
Informationsbyggarna arbetar med fastighetsinformation inom bygg och förvaltning. Vi hjälper kunder med BIM- och informationssamordning samt digitaliserar äldre ritningar till CAD/BIM-modeller. Leveranserna hanteras i vårt egenutvecklade ritningsarkiv, iFast.
I våra uppdrag arbetar vi med kravställning, 3D-samgranskning och kvalitetssäkring i vanliga BIM- och CAD-verktyg som AutoCAD, Revit och ArchiCAD. Vi kombinerar hög ritningskompetens med BIM som metodik och deltar även i branschprojekt inom området.
Vi är 15 medarbetare med en avslappnad, omtänksam och målmedveten kultur där vi hjälper varandra och tar ansvar för leveransen. Våra kärnvärden är att vi är personliga, tydliga och positiva - och vårt mål är att vara den självklara leverantören av korrekt fastighetsinformation.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Malmö (Djäknegatan 31), med centralt läge och goda kommunikationer.
Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med varierande projekt. Huvudsakliga uppgifter är att projektleda och ansvara för BIM-samordning i byggprojekt. Här har du ett huvudansvar för att alla projektmedlemmar i ett byggprojekt blir informerade om beställarens digitala anvisningar, samt att andra BIM-samordningsuppgifter som till exempel 3D-samgranskningar utförs på ett korrekt sätt. Det innebär att din roll kan liknas vid projektledare inom BIM.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som har några års erfarenhet från byggprojektering och/eller projektledning, gärna med BIM-/informationssamordning. Du är van att arbeta i digitala verktyg. Mycket god kompetens i Revit är ett krav. Erfarenhet av AutoCAD är meriterande.
Som person tycker du om att ta eget ansvar för dina projekt. Du är utåtriktad och säljorienterad i de uppdrag och kontakter du har med våra kunder och är bekväm i att leda möten.
Du är prestigelös och arbetar även med enkla konsultuppgifter när det behövs.
Vi söker dig som trivs med att arbeta på ett mindre företag som har ambitionen att växa.
Om ovanstående information låter intressant och passar dig, hör av dig till Jan-Mikael Kristiansson via e-post mk@informationsbyggarna.se
. Bifoga CV. Ansökan är öppen till och med 15 mars 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Informationsbyggarna AB
Djäknegatan 31
211 35 MALMÖ
