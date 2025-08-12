CAD/BIM-konstruktör
2025-08-12
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
Surewood Housing är en långsiktig bostadsutvecklare som bygger väldesignade, prisvärda och hållbara radhus och flerbostadshus.
Surewood Housing levererar sina bostäder som totalentreprenader, men kan också stötta genom hela kedjan, från markförvärv till nyckelfärdigt hus.
Vi verkar i hela landet med kontor i Gullringen, Stockholm och Malmö. Husen tillverkas som moduler i vår toppmoderna produktionsanläggning i Gullringen som vi förvärvade av Skanska tidigare i år, för att nu leverera och montera nyckelfärdiga hus på plats.
På Surewood Housing tror vi att en bra arbetsplats är mer än spännande uppgifter och effektiva processer. Det handlar även om människor, kultur och att tillsammans skapa en vardag där gemenskap och arbetsglädje får ta plats.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida, www.surewoodhousing.se
CAD/BIM-konstruktör till ledande tillverkningsföretagPubliceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Vi söker en CAD/BIM-konstruktör med ett genuint intresse för husbyggnation och med god förståelse för både konstruktion och produktion.
Du blir en av tre CAD/BIM-konstruktörer där Ni gemensamt ansvarar för hela kedjan från teknisk specifikation till produktionsklart underlag.
Ni arbetar fram tillverkningsritningar till vår modulproduktion samt monteringsritningar till byggplats. Här ingår att ta fram detaljlösningar, samordna statik samt ta fram styrfiler till våra automatiserade tillverkningslinor. Utöver det kontrollerar och följer Ni upp att standarder och normer efterföljs, samt säkerställer att övriga krav, såsom teknisk funktion, hållfasthet och kvalitet uppfylls. I Ert dagliga arbete kommer du ha flera samverkansytor inom bolaget.
Huvudarbetsuppgifter
- Mängdning och beredning
- CAD-projektering
- Teknisk support till fabrik och byggplats
- Granskning av byggtekniska detaljer
Tjänsten är en Tillsvidareanställning på heltid. Du rapporterar till Produktchefen och är placerad på vår arbetsplats i Gullringen. Startdatum enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som har relevant utbildning, exempelvis inom Byggnadsteknik, trähusprojektör eller byggnadsutformning samt erfarenhet från 3D ritprogram, såsom Vertex, Revit eller AutoCad.
Du har en god administrativ vana liksom goda IT-kunskaper. Erfarenhet från ritprogrammet Vertex samt affärssystemet Monitor är meriterande liksom en god produktkännedom.
Som person är du noggrann, hittar lösningar på problem och driver dina projekt i mål. Du är proaktiv och strävar efter att utveckla och utvecklas, samtidigt som du tar aktivt ansvar för ditt uppdrag.
Vidare pratar du svenska och engelska obehindrat och har B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper eftersom vi ser det som en viktig del i vår framgång.
Surewood Housing som arbetsgivare
Företagskulturen präglas av våra kärnvärden enkla, modiga och schyssta. Vi strävar efter att vara enkla i våra processer, modiga i våra beslut och schyssta mot såväl kunder, leverantörer, medarbetare och miljö. Dessa värden genomsyrar allt vi gör och hjälper oss att bygga långsiktiga relationer och skapa hållbara bostäder för framtiden.
För att trivas hos oss har du ordning omkring dig, trivs i en växande och utvecklande miljö där du förväntas vara en del av lösningen. Du är prestigelös och ser möjligheter i stället för hinder. Du tar ansvar genom att komma med idéer om du ser att något kan göras bättre, säkrare och effektivare. Du känner en stolthet i ditt arbete och ser ditt bidrag i helheten. Du kan arbeta både självständigt och i grupp och delar gärna med dig av dina kunskaper till andra.
Vill du veta mer?
För ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktchef Ulrica Segehem, telefonnummer 070-405 15 84 eller HR-Chef Martina Gustafsson, telefonnummer 0709-713 725.
Vi ser fram emot att höra av dig!
Sista ansökningsdag är 2025-09-06
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag.
Vår långsiktiga strävan är att Surewood Housings anställda ska spegla den mångfald som finns i samhället. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder och ursprung.
