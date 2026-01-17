C-kort Chaufför
2026-01-17
Tapios Service AB söker nya kollegor.
Just nu expanderar vi så skärpet spricker. Vi behöver ytterligare en chaufför som kan tänka sig jobba lite med allt.
Vi har körningar åt alla håll, distribution - anläggning - medhjälpare till dubbelbemanning. Vi behöver inte nödvändigtvis erfarenhet om du är lättlärd, driftig och intresserad så kommer du passa utmärkt.
Är du intresserad att lära dig lite av allt? Gillar du variation och älskar att lära dig nya saker? Vi erbjuder varierande uppdrag som kommer ge dig otroligt bred kunskap i branchen.
krav:
• C Körkort.
• Giltigt YKB.
• Färdskrivarkort.
• Svenska tal och skrift.
• God kommunikation.
Meriterande:
• CE Körkort.
• Erfarenhet i branchen.
Tapios Service startades 2020, startade som bemanning men utvecklats till åkeri också. Vi tror på genuinitet och personlighet. Vi marknadsför väldigt lite, vårt rykte ger oss otroligt mycket jobb.
Våran styrka är att vi är ett väldigt troget lag, samma mål och liksinnade. Vi kommunicerar mycket och försöker hjälpas åt. Vi ses ofta på team-building evenemang och etc. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: Mattias@tapiosservice.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tapios Service AB
