C-chaufförer till renhållningsverksamhet
Beredskapslyftet Ideell Fören / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2025-10-09
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Vi söker en C-chaufför till renhållningsverksamhet åt ett bemanningsföretag som är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Företagskulturen präglas av mångfald, respekt, värdighet och integritet.
Plats:
Södertälje, Nykvarn, Trosa och Gnesta
Vi söker:
C-chaufförer till renhållningsverksamhetPubliceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
• köra planerade körturer och enstaka beställningar inom regionen;
• hantera olika typer av avfall (förpackningar, restavfall, matavfall m.m.);
• köra olika fordonstyper, exempelvis baklastare, fyrfacksfordon, kranbil, lastväxlare och frontlastare;
• bidra till en hållbar avfallshantering och ett bättre samhälle;
• ge god service och representera verksamheten på ett professionellt sätt.Kvalifikationer
• C-behörighet (CE meriterande)
• giltigt YKB
• digitalt förarkort
• B-körkort
• goda kunskaper i svenska (för vardaglig kommunikation och kundkontakt)
• tillgång till egen bil för att kunna påbörja arbete kl. 06:00Profil
• du är ansvarstagande och serviceinriktad;
• du trivs med ett aktivt arbete utomhus;
• du kan samarbeta i team och kommunicera tydligt;
• du är flexibel och har förmåga att snabbt anpassa dig till kundens behov.
Vad arbetsgivaren erbjuder:
• timanställning vid behov (bemanningsuppdrag, ramavtal);
• flexibelt schema - du blir tillfrågad om pass och kan tacka ja eller nej;
• intensiva perioder med nästan heltid (nov-jan samt jun-sep);
• arbetstider vardagar och helgdagar, oftast 06.00-15.00 (fre till 12.15);
• försäkring via AFA.
Viktigt:
Denna tjänst är en del av ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Vi uppmuntrar kandidater som uppfyller dessa kriterier att ansöka. Ersättning
Timlön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Fören
, https://professionalcenter.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9550028