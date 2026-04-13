C-chaufförer sökes!
2026-04-13
Har du C-behörighet och vill du arbeta på en arbetsplats där du varje dag, bidrar till ett bättre samhälle? Då kan tjänsten som C-chaufför hos Alingsås Kommun vara något för dig!
För vår kund Alingsås Kommuns renhållningsverksamheten söker vi nu engagerade lastbilsförare med C-behörighet och YKB. Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Tömning av hushållsnära sopor inom Alingsås kommun med hjälp av 2- eller 4-facks-fordon
Tömningsturerna erhålls via digitalt planeringssystem som chauffören följer och avrapporterar via läsplatta i fordonet
Dubbelbemanning eller ensambetjäning varierar beroende på körtur
Vägning och tömning av respektive avfallsfraktion (brännbart, matavfall o.dyl.) sker vid arbetsdagens slut.
Dagligt underhåll av fordon ingår, t ex städning av hytt, tvättning av fordon
Krav
C-behörighet
YKB
B-körkort
Digitalförarkort
Meriterande om du har tidigare erfarenhet ifrån att köra baklastare/renhållningsarbete
Arbetstid/Period
Behovet gäller primärt sommarperioden juni, juli och augusti. Men behov kan även uppstå löpande under andra perioder under året
Arbetstider är mån-fre kl. 07-16 (med en timmes rast), Arbete på röda dagar kan tillkomma
Arbetsdagen börjar och slutar på Bälinge återvinningsstation
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterande konsultchef på Miljonbemanning.
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
