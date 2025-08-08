C-chaufförer Luleå
Casa Delivery AB / Fordonsförarjobb / Luleå Visa alla fordonsförarjobb i Luleå
2025-08-08
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Casa Delivery AB i Luleå
, Haparanda
, Skellefteå
, Umeå
, Kiruna
eller i hela Sverige
C-chaufförer Luleå
Casa Delivery är specialiserad på hemleveranser i Sverige och Finland. Vårt mål är utsläppsfria hemleveranser i hela verksamhetsområdet. Våra höga miljömål är också orsaken till att flera av Nordens ledande företag inom heminredning och hemelektronik har gett oss förtroendet att sköta deras hemleveranser.
Vi söker serviceinriktade C-chaufförer till vår verksamhetspunkt i Luleå med omnejd.
Vi söker dig som
• kan samarbeta med andra, men också jobba självständigt och ta eget ansvar
• är stresstålig och duktig på kundbetjäning
• ger ett professionellt och positivt intryck
Du behöver
• C/CE-körkort
• Yrkeskompetens
Vi erbjuder ett intressant och mångsidigt jobb där du har möjlighet att utvecklas professionellt. Du blir del av ett kompetent och humoristiskt team som får saker att ske.
Låter det här intressant och som något som skulle passa dig? Vänta inte, sök redan idag! Arbetet påbörjas genast lämplig person hittas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Casa Delivery AB
(org.nr 559200-2611), https://www.casadel.eu/sv Arbetsplats
Casa Delivery AB Kontakt
Rekryterare
Jörgen Sundström jorgen.sundstrom@casadel.eu 0706742541 Jobbnummer
9450237