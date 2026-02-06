C-chaufför sommar
2026-02-06
Avfall & Återvinning Skaraborg är ett kommunalförbund med Essunga, Falköping, Hjo, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner som medlemmar. Vår huvuduppgift är att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfall för drygt 217 000 invånare. Våra verksamhetsgrenar utgörs av insamling, återvinningscentraler och tömning av enskilda avlopp.

Arbetsuppgifter
Under perioden maj till september söker vi semestervikarier till våran insamlingsverksamhet. För rätt person finns möjlighet till vidare anställning efter denna period.
Du kommer att ha din arbetsplats hos oss på Avfall och återvinning i Mariestad eller Skövde.
Som C-chaufför inom insamlingen arbetar du bland annat med:
* Insamling av avfall/förpackningar enligt planerade rutter.
* Körning av C-fordon.
* Kundkontakt vid behov.
* Daglig tillsyn och underhåll av fordon.
* Rapportering i digitala system.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har C-körkort.
* Har giltigt YKB.
* Behärskar svenska i tal och skrift.
För oss är det viktigt att du självständigt kan prioritera ditt arbete, att du är noggrann i ditt yrke och är ansvarstagande som person. Vidare är det viktigt att du är positiv och flexibel och har lätt för att samarbeta med kollegor eftersom vi hjälper varandra varje dag och i alla lägen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande för tjänsten:
* Erfarenhet av insamlingsarbete eller liknande körning.
* Lokalkännedom i Skövde/Mariestad.
Välkommen med din ansökan till oss! Vi tror oss veta att alla gör ett bättre jobb om man har roligt och trivs på sin arbetsplats.
ÖVRIGT
Läs mer om oss https://avfallskaraborg.se/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303817". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg
(org.nr 222000-1206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avfall & återvinning Skaraborg Kontakt
Enhetschef Skövde
Daniel von Harten daniel.von.harten@avfallskaraborg.se 0500493656 Jobbnummer
9726564