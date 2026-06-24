C-Chaufför sökes till Umeå Omgående start!

N Kraft Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Umeå
2026-06-24


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C-chaufför sökes till arbete med gatubelysning i Umeå
Nkraft söker en praktiskt lagd C-chaufför till ett uppdrag i Umeå. Arbetet innebär att köra lastbil med skylift och hjälpa till vid byte och underhåll av gatulampor.

Publiceringsdatum
2026-06-24

Dina arbetsuppgifter
• Köra lastbil med skylift
• Byta gatulampor och utföra enklare underhåll
• Hantera material och utrustning
• Praktiskt arbete på plats

Kvalifikationer
• C-körkort
• Praktiskt lagd och bekväm med fysiskt arbete
• Ansvarstagande och säkerhetsmedveten
• Kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra
YKB är inte ett krav för tjänsten.
Anställningsvillkor
📍 Ort: Umeå
⏰ Arbetstid: Måndag–torsdag kl. 07.00–19.00
📅 Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Vid intresse, skicka ett sms till Karl på 073-520 88 00. Ange ditt namn och skriv en kort text om dig själv, din erfarenhet och att du söker tjänsten som C-chaufför i Umeå.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
N Kraft Bemanning AB (org.nr 559432-0508), https://www.nkraft.se/
Storgatan 52 B (visa karta)
901 30  UMEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9977807

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