C-/CE-chaufförer för timanställning
Shark Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Shark Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Shark Bemanning söker flexibla och pålitliga lastbilschaufförer för timanställning i Stockholm med omnejd. Vi bemannar åkerier och transportbolag som behöver extra förare vid arbetstoppar, sjukfrånvaro och säsong. Du blir anställd hos oss och kör ut hos våra kundföretag, perfekt om du vill jobba flexibelt och bygga erfarenhet hos flera olika aktörer.
Om jobbet Du kör distribution och/eller fjärr beroende på uppdrag. Allt från citydistribution och budbilar i tyngre klass till regionala transporter. Upplägget är behovsstyrt: du säger till om din tillgänglighet och vi matchar dig mot pass som passar. Arbetstiderna varierar (dag, kväll, helg och tidiga morgnar förekommer).
Vi söker dig som har
Giltigt C-körkort eller CE-körkort
Giltig YKB
Giltigt förarkort
God lokalkännedom i Stockholmsområdet är meriterande
Ett serviceinriktat och självgående arbetssätt
Meriterande
ADR-intyg
Truckkort (A+B)
Erfarenhet av kran, bakgavellyft eller temperaturreglerade transporter
Vana vid handdator/scanner för leveranser
Vi erbjuder
Timlön enligt kollektivavtal, individuell lönesättning utifrån erfarenhet
Flexibel arbetstid, du styr din tillgänglighet
Varierande uppdrag hos etablerade transportbolag
Möjlighet till längre uppdrag eller fast anställning för rätt person
Ansökan Skicka in din ansökan så hör vi av oss. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7960419-2067651". Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Tomtebogatan 37 (visa karta
)
113 38 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
9976012