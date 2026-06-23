C-/CE-chaufförer för timanställning

Shark Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-06-23


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Shark Bemanning söker flexibla och pålitliga lastbilschaufförer för timanställning i Stockholm med omnejd. Vi bemannar åkerier och transportbolag som behöver extra förare vid arbetstoppar, sjukfrånvaro och säsong. Du blir anställd hos oss och kör ut hos våra kundföretag, perfekt om du vill jobba flexibelt och bygga erfarenhet hos flera olika aktörer.
Om jobbet Du kör distribution och/eller fjärr beroende på uppdrag. Allt från citydistribution och budbilar i tyngre klass till regionala transporter. Upplägget är behovsstyrt: du säger till om din tillgänglighet och vi matchar dig mot pass som passar. Arbetstiderna varierar (dag, kväll, helg och tidiga morgnar förekommer).
Vi söker dig som har

Giltigt C-körkort eller CE-körkort

Giltig YKB

Giltigt förarkort

God lokalkännedom i Stockholmsområdet är meriterande

Ett serviceinriktat och självgående arbetssätt

Meriterande

ADR-intyg

Truckkort (A+B)

Erfarenhet av kran, bakgavellyft eller temperaturreglerade transporter

Vana vid handdator/scanner för leveranser

Vi erbjuder

Timlön enligt kollektivavtal, individuell lönesättning utifrån erfarenhet

Flexibel arbetstid, du styr din tillgänglighet

Varierande uppdrag hos etablerade transportbolag

Möjlighet till längre uppdrag eller fast anställning för rätt person

Ansökan Skicka in din ansökan så hör vi av oss. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7960419-2067651".

Arbetsgivare
Shark Bemanning AB (org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Tomtebogatan 37 (visa karta)
113 38  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Shark Bemanning

Jobbnummer
9976012

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