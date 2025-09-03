C++ Utvecklare
2025-09-03
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Till vår kund söker vi en C++ utvecklare.
Uppdraget innefattar framförallt utveckling av styrsystem och autonoma lösningar i C++.
Då vi jobbar med automation av test med pytest och GUI utveckling med React och Typescript är det bra om konsulten också har kunskaper på det området.
Meriterande:
Jira
Git
Azure
Docker
Kund jobbar agilt och i fasta team och för att passa för uppdraget ska man också vara intresserad av gula maskiner och att ha dialog med våra kunder för att alltid leverera bästa värde.
Kund jobbar med utveckling av mjukvara för maskinstyrning och autonoma funktioner på ovanjordsborriggar.
Omfattning: 100%
Placering: Örebro, kontor 2-3 dagar per vecka i övrigt arbetar man på distans.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techster Solutions AB
(org.nr 559163-1659), https://www.techstersolutions.se Arbetsplats
Techster Solutions Kontakt
Tufan Göker tufan@techstersolutions.se Jobbnummer
9490956