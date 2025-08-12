C#.NET utvecklare till Axis Communications
Vill du vara med och arbeta i en världsledande organisation och bidra till utvecklingen av innovativ kamerateknik? Nu söker vi en erfaren utvecklare med fokus på backend som uppskattar att arbeta i team. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Axis arbetar med utveckling av nätverksbaserad kameraövervakning och erbjuder i dagsläget både kameror och systemlösningar inom området. Företaget är ledande inom sin bransch och har kontor i 20 länder samt samarbetspartners världen över.
Som #C.Net utvecklare i Video Management-teamet kommer du arbeta med produktanpassningar på både befintliga och nya produkter. Du kommer att arbeta med fast monterade kameror, inklusive styrbara, panorama- och specialkameror.
Rollen innebär underhåll av befintlig kod, jobba med ny kod samt nätverk. Vidare kommer du att arbeta med API:er och nätverkskommunikation. För att trivas i rollen behöver du vara en teknisk driven person med god vana av programmering och arbete i team!
Du erbjuds
• En möjlighet att arbeta på ett världsledande företag inom nätverksbaserad videoövervakning
• Ett givande konsultuppdrag på Academic Work, med långsiktighet i rollen hos Axis Communications
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett nära samarbete med ditt team där dagliga arbetet styrs av er backlog, och vad som är pågående. Du kommer att programmera både gammal kod och nya features, i befintliga och nya produkter. Vi ser gärna att du har nätverksförståelse, då du kommer att jobba med Axis spännande uppkopplade kameror.
VI SÖKER DIG SOM
• Har god kunskap i #C.Net
• Har erfarenhet av nätverkskommunikation
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning inom datavetenskap eller annan liknande utbildning
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i Javascript
• Kunskaper i React
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Här kan du läsa mer om Axis Communications! Varaktighet, arbetstid, etc.
