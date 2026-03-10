C chaufför inom distribution

Falkenklev Logistik AB / Fordonsförarjobb / Burlöv
2026-03-10


Visa alla jobb hos Falkenklev Logistik AB i Burlöv, Lund, Helsingborg eller i hela Sverige

Vill du ha ett varierande jobb där du får träffa många kunder och arbeta självständigt? Vi söker nu distributionsförare med C-behörighet för en deltids-/timanställning. Arbetet är förlagt måndag-fredag cirka kl. 15:00-18:00 och passar dig som vill kombinera jobbet med exempelvis studier eller annan sysselsättning.
Hos oss erbjuds du en arbetsplats där fokus ligger på att skapa personliga relationer till vår personal och värdesätta denna som vår främsta tillgång.
Vi söker dig som har
• Körkort C
• YKB
• Ett trevligt bemötande och gillar kundkontakt
• Förmåga att arbeta effektivt och självständigt
Som chaufför har du daglig kontakt med många kunder och därför värdesätter vi dina personliga egenskaper högt. Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har en naturlig känsla för god service.
Du trivs med kundmöten, arbetar effektivt och har förmågan att planera och genomföra dina uppgifter självständigt.
Övrig information:
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: 15:00-18:00
Placering: Utgångspunkt från Arlöv med körning som täcker merparten av Skåne.
Lön enligt avtal. Anställningen inleds i första hand som behovsanställning.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: maria@falkenklevlogistik.se

Arbetsgivare
Falkenklev Logistik AB (org.nr 556567-8439), https://www.falkenklevlogistik.se/
Gullrisvägen 6 (visa karta)
232 61  ARLÖV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9788634

