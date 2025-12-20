Byggstädare

ABH Bygg AB / Städarjobb / Göteborg
2025-12-20


Vi söker en byggstädare till vårt team!

Publiceringsdatum
2025-12-20

Dina arbetsuppgifter
Bortforsling av byggmaterial

Byggstädning och ordningshållning på arbetsplatsen

Vi söker dig som:
Är noggrann och villig att lära dig
Är trevlig och lätt att samarbeta med
Bidrar till en positiv stämning i arbetslaget

Ingen erfarenhet krävs - vi lär upp dig på plats. Det viktigaste är din inställning och att du gillar att arbeta tillsammans med andra.
Är du intresserad? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: branislav@abhbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ABH Bygg AB (org.nr 559373-1416)
Trollhasselgatan 6 Lgh 1303 (visa karta)
417 11  GÖTEBORG

Kontakt
Branislav Madzar
branislav@abhbygg.se

Jobbnummer
9658255

