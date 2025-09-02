Byggprojektledare till Hem1!
2025-09-02
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
, Ronneby
, Malmö
Vill du ta ansvar för spännande och varierande projekt inom bygg?
• Har du erfarenhet av att hantera byggprojekt?
Då kan du vara den vi söker till vårt team som Projektledare till Hem1!
Hem1 ingår tillsammans med Nässjöhus och Grimstorps Byggkomponenter i den börsnoterade teknikkoncernen Teqnion.
Våra kunder väljer oss för att få ett arkitektritat hus, byggt under trygga och kvalitetskontrollerade förhållanden i fabrik och levererat som totalentreprenad. Trygghet från start till mål, eller "Hela vägen hem" som vi kallar det.
Resan börjar med att en av våra arkitekter tillsammans med en säljare tar fram ett helt unikt hus, anpassat just efter kundens behov, budget och tomtens förutsättningar. Huset presenteras i 2D, 3D och i VR. Som projektledare tar du över ansvaret för resan i samband med bygglovsansökningen och följer kunden och projektet hela vägen till slutbesiktningen.
Tjänstebeskrivning
Som projektledare hos oss kommer du att ha en nyckelroll i våra byggprojekt. Du kommer att ansvara för att planera, samordna och följa upp projekt, från start till färdigställande.
I dina arbetsuppgifter ingår:
• Att kalkylera projekt och beräkna kostnader, resurser och genomföra riskanalyser för att sedan ta projekt från start till mål.
• Att i viss mån leda och fördela arbetet på plats samt säkerställa att projektet följer tidsplaner och budget.
• Samordna arbetslag, underleverantörer och övriga intressenter.
• Säkerställa att alla arbeten utförs enligt gällande regler och säkerhetsföreskrifter.
• Som projektledare är du den person som ansvarar för att hålla ihop projektet och se till att kommunikationen och samarbetet fungerar mellan projektets alla parter och att målsättningar uppnås. Vi värderar därför social kompetens högt och förmågan att driva projekt på ett effektivt sätt med en positiv approach.
• Det är meriterande om du har ett stort nätverk inom branschen.
För att vara aktuell för tjänsten ska nedan kvalifikationer vara uppfyllda
• Vi söker dig som har utbildning som civilingenjör, byggnadsingenjör eller motsvarande högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har minst 5 års dokumenterad erfarenhet som projektledare eller/och byggledare där du har drivit projekt från start till mål.
• Du ska ha vana av projektledning inom bygg, gärna från större byggprojekt, och ha goda kunskaper inom AB, ABT, ABK och administrativa föreskrifter. Goda datorkunskaper är en nödvändighet i rollen och det krävs att du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
• Vidare ser vi även att du har B-körkort, BAS-U, BAS-P
Förmåga att organisera, leda team och ta ansvar för projektens framgång.

Övrig information
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Arbetstid: Kontorstider
• Plats: Du kommer att utgå från vårt kontor i Karlskrona men kommer att vara på resande fot många dagar i veckan. De områden som ingår i upptagningsområdet är primärt Blekinge och Kalmar men resor till Skåne och Småland förekommer i tjänsten.
Vad kan vi erbjuda dig?
Precis som vi, gillar du när det är högt i tak men samtidigt ordning och reda. Hos oss får du förmånen att arbeta med erfarna kollegor som tillsammans brinner för att leverera en husresa utöver det vanliga! Vi arbetar med fantastiska kunder och att få leverera hus där kvalité och arkitektur står i centrum är vårt signum!Så ansöker du
Skicka er ansökan (CV och personligt brev) till VD Klas Persson klas@hem1.se
Om ni har några frågor om tjänsten eller processen är ni välkommen att höra av er på e-postadressen ovan eller 0733-002476
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: klas@hem1.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Hem1 Sydost AB
(org.nr 556787-6841), http://www.hem1.se
Saltsjöbadsvägen 1 A (visa karta
)
371 56 KARLSKRONA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Klas Persson
klas@hem1.se
0733002476

Jobbnummer
9487536