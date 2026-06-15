Bygglovshandläggare/administratör
Bjuvs kommun, Bygg- och miljöförvaltningen / Säkerhetsjobb / Bjuv Visa alla säkerhetsjobb i Bjuv
2026-06-15
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Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Du kommer att arbeta med oss på bygg- och miljöförvaltningen, där vi jobbar med bygglov, strandskydd, bostadsanpassning, tillsyn enligt PBL, GIS och geodata, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.
Din arbetsplats kommer att vara på kommunhuset, som bara ligger ett stenkast från pågatågstationen i Bjuv.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta som handläggare av bygglov och bygganmälningar samt tillsynsärenden utifrån plan- och bygglagen samt med handläggning av ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Du kommer också att jobba med administrativa frågor kopplade till bygglovsprocessen. Som handläggare fattar du självständiga beslut i enlighet med gällande delegationsordning och förbereder och föredrar ärenden inför beslut i bygg- och miljönämnden.
Fördelning mellan arbetsuppgifter som avser handläggning och administration kan variera över tid men utgångspunkt är 75% handläggning och 25% administration. Eftersom Bjuv är en liten kommun lär du även få hjälpa till med andra frågor förvaltningen arbetar med. En viktig del av ditt uppdrag är att informera om bygglovsprocessen och svara på frågor från allmänheten.
I rollen som bygglovshandläggare krävs ett nära samarbete med kollegorna på förvaltningen, med andra tjänstepersoner inom kommunen, politiker, medborgare, konsulter och andra myndigheter. Du arbetar kontinuerligt med att effektivisera arbetsprocesser samt att alltid ge medborgarna och företagarna hög service och ett professionellt bemötande.Kvalifikationer
Du har en för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning. Du har något/några års erfarenhet av bygglovshandläggning samt handläggning av ärenden om bostadsanpassning, gärna från kommunal verksamhet. Du har bra kunskaper inom plan- och bygglagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag. Har du erfarenhet av att arbeta med EDP Vision, Ciceron och Gaida (tidigare Geosecma) är det ett plus. Du ser till att hålla dig uppdaterad inom området.
Du är en lagspelare som också har förmågan att arbeta självständigt. För att fungera i gruppen behöver du vara en relationsbyggare som ser lösningar framför problem och som har ett flexibelt förhållningssätt. I pressade situationer behåller du lugnet och ett realistiskt perspektiv på situationen. Vi värdesätter högt att du känner ett starkt ansvar för dina arbetsuppgifter och ser till att genomföra ditt uppdrag. Det är viktigt att du kan strukturera och planera ditt arbete och att du samarbetar väl med kollegorna inom bygglovsgruppen och administration, men även med kollegor i övriga delar inom kommunen. Du är mån om att ge god service. Ett gott och professionellt bemötande och en förmåga att anpassa sin kommunikation till den du möter är nödvändigt. Du talar och skriver flytande svenska och du har körkort (B).
Som person är du med andra ord lika intresserad av att arbeta med människor som med byggfrågor.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-01 Snarast möjligt.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331555/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs Kommun
(org.nr 212000-1041)
Mejerigatan 3 (visa karta
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267 25 BJUV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bjuvs kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Kontakt
Facklig representant nås via kommunens växel 042-458 50 00 Jobbnummer
9962774