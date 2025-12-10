Bygglovschef
2025-12-10
Vill du ha en nyckelroll inom samhällsbyggnad? Hässleholms kommun söker en bygglovschef som vill leda och utveckla bygglovsverksamheten med fokus på kvalitet, digitalisering och service och som trivs i en central roll med både strategiskt och operativt ansvar.
Det här erbjuder vi dig
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande roll som bygglovschef där du har det övergripande ansvaret för att leda och utveckla verksamheten. Som bygglovschef ansvarar du för verksamheten kring förhandsbesked, bygglov och teknisk uppföljning, strandskydd, tillsyn samt rådgivning inom miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagstiftningen. Rollen är central för kommunens samhällsbyggnadsprocess och innebär både operativt ansvar och strategisk utveckling.
Du har ansvar för budget, personal och arbetsmiljö med ett aktivt uppföljningsarbete. Avdelningen består av tolv medarbetare med flera verksamhetsområden. Tillsammans med dina medarbetare driver du utvecklingsarbete inom bygglovsprocessen, kvalitet, digitalisering samt service och bemötande. Tillsammans med planchefen leder du även en stadsarkitektgrupp som arbetar med gestaltning och kulturmiljö i kommunen. I rollen ingår att företräda kommunen i bygglovsprocessen och skapa en konstruktiv dialog med exploatörer, fastighetsägare, politiker, invånare och myndigheter. Du deltar i forum där du representerar avdelningen och utgör ett stöd i frågor som rör bygglovens myndighetsutövning.
Som en del av förvaltningens ledningsgrupp, tillsammans med avdelningar inom miljö, plan, mät/GIS samt kommunalt lantmäteri, bidrar du med din kompetens för att leda förvaltningen framåt.
Din arbetsplats kommer att vara på miljö-och stadsbyggnadsförvaltningen i stadshuset i de centrala delarna av staden med närhet till centralstationen. Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som har:
• för tjänsten relevant högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• tidigare chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi.
• erfarenhet av att skapa engagemang och utveckling för medarbetare.
• B-körkort
Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom plan- och bygglagstiftningen eller om du har arbetat i en politiskt styrd organisation. Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy: Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en stabil och tydlig ledare som skapar förtroende och riktning i verksamheten. Du ser samband mellan verksamhetsområden, förstår konsekvenser av beslut och säkerställer att arbetet är samordnat och välplanerat. Du har förmåga att lösa problem och arbetar strukturerat med att analysera frågor, identifiera orsaker och driva fram hållbara lösningar. Du kan prioritera, fatta beslut och följa upp resultat även i komplexa ärenden.
Du är kommunikativ, relationsskapande och trivs i en roll med många kontaktytor, då arbetet innebär mycket kontakt med kommuninvånare, kollegor, media och andra externa aktörer. Du är trygg i att uttrycka dig i tal och skrift och har förmåga att förmedla information på ett tydligt och professionellt sätt. Du vågar utmana och driva förändring framåt i en utvecklingsorienterad verksamhet.
Vi ser fram emot din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus AB. Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-01-07
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige. Publiceringsdatum2025-12-10Kontakt
Sandra Gustafsson, förvaltningschef, 0451-268904
Pia Strandh Capus, 073-3409213Om företaget
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen gör långsiktiga planer för hur Hässleholms kommun med stad, orter och byar ska utvecklas med bostäder, parker och vägar. Förvaltningen hanterar bygglov och arbetar med tillsyn och rådgivning för bland annat vatten- och avloppsanläggningar och avfallshantering. Även mätning, kartläggning och fastighetsbildning liksom livsmedels- och kemikalietillsyn ingår i uppdraget.
Byggavdelningen består av nio medarbetare med olika kompetenser. Avdelningen arbetar med lov, anmälan, förhandsbesked, strandskyddsdispenser samt all tillsyn enligt plan- och bygglagen. Vi ansvarar även för rådgivning till allmänhet, företag och andra förvaltningar inom gällande lagstiftning. Arbetet sker i stor utsträckning digitalt och vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra våra interna processer.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
