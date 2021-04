Bygglovsarkitekt/Stadsarkitekt - Trollhättans Kommun - Arkitektjobb i Trollhättan

Trollhättans Kommun / Arkitektjobb / Trollhättan2021-04-09Vi är stolta över Trollhättans Stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Du vill något och det vill vi också!I Trollhättan är vi handlingskraftiga och går från ord till handling.Hos oss har du goda förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi är lyhörda, samarbetsvilliga och jobbar tillsammans för att nå våra mål. Trollhättans Stad satsar på progressiv stadsutveckling. Vi vill utveckla stadens alla kvaliteter och planera nya stadsdelar av högsta kvalitet. Den här tjänsten är rätt för dig som vill vara med och utveckla och bygga Trollhättan. Trollhättan befinner sig i en mycket expansiv fas. Utvecklingstrycket är stort och även viljan att utveckla hos medborgare, exploatörer, personal och politiker. Vi ser alltså en riktigt spännande framtid framför oss!Samhällsbyggnadsförvaltningen är indelad i åtta kontor som alla arbetar med stadsbyggnadsprocessen i Trollhättans Stad. De åtta kontoren är Gatu- och parkkontoret, Bygglovskontoret, Plankontoret, Lantmäterikontoret, Miljökontoret, Kart- och mätningskontoret, Administration och Staben. Den här tjänsten är placerad på Bygglovskontoret.På Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar cirka 100 personer.Om jobbetPå bygglovskontoret arbetar vi med bygglovsansökningar, anmälningar, förhandsbesked, strandskydd och tillsynsärenden samt utövar inspektion i samband med byggnationer. Vi är 10 anställda och söker nu en Bygglovsarkitekt/Stadsarkitekt till oss. Tjänsten kommer att innebära till största del bygglovshandläggning. En del av tjänsten kommer att ha fokus på att samarbeta med vår stadsbyggnadsstrateg på plankontoret med frågor gällande t ex gestaltad livsmiljö. En uppskattning är att du kommer att jobba ca 80% med bygglovshandläggning och 20% som stadsarkitekt kopplat till bygglovshantering och detaljplaner. Det kan vara bra att känna till så att förväntningarna ligger på rätt nivå hos dig.2021-04-09Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete med stort eget ansvar. Du kommer att arbeta med handläggning av lov och anmälningar där du väger samman kunskaper om arkitektur med gällande bygglagstiftning. Du har även i uppgift att jobba tillsammans med andra handläggare i arkitekturfrågor och dina kunskaper inom arkitekturfrågor kommer även att utnyttjas av andra kontor inom förvaltningen. Service och rådgivning är en viktig del i arbetsuppgifterna. Du kommer att jobba med alla typer av bygglov. Rollen är utåtriktad och innebär många kontakter med allmänhet, byggare, konsulter, politiker och med andra myndigheter. I stadsarkitektrollen är du bland annat med i processen kring nya detaljplaner tillsammans med representanter från andra kontor inom staden och se till att de är genomförbara utifrån bygglovsperspektivet. Du kommer bland annat att vara en del av Trollhättans arbete med gestaltad livsmiljö som vi nyss påbörjat. Det är viktigt att återigen påpeka att den största delen av tjänsten kommer du att vara handläggare av bygglov och en del av tjänsten är att vara stadsarkitekt inom bygglovsärenden och kopplingar till stadsplanering.Vi söker dig som har arkitektexamen från högskola eller universitet. Du behöver ha goda kunskaper i plan- och bygglagen. Det är meriterande med erfarenhet inom bygglovshandläggning och kommunal förvaltning i en politiskt styrd organisation. Arbetet som bygglovsarkitekt är varierat, vilket ställer krav på din förmåga att organisera och planera ditt arbete. Därför söker vi dig som är social, strukturerad, förstår vad som behöver prioriteras, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du ska även ha en förståelse och respekt för att jobba i en politiskt styrd organisation. Eftersom rollen innefattar många olika kontakter behöver du ha förmågan att skapa goda relationer till både kunder, kollegor och samarbetspartners, samtidigt som du är tydlig och trygg i din roll som innebär såväl myndighetsutövning som att inspirera och vara en god ambassadör för den långsiktigt hållbara livsmiljö du bidrar till att skapa i dialog med alla som är med och bygger vårt framtida Trollhättan Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse, vi är oerhört stolta över våra höga betyg i nöjd kundindex! I rollen behöver du ha goda kommunikativa förmågor i tal och skrift. Du kan formulera dig väl på svenska och samspela med andra i olika sammanhang, där du anpassar dig efter situationen, syftet och mottagaren.Vi lägger den största vikten vid personlig lämplighet.Mod, nytänkande, handlingskraft och delaktighet är fyra grundläggande värderingar som är viktiga för oss. Det är viktigt att även du känner att det är värderingar som du kan stå för.Låter det intressant och tror du att du vill vara en av oss, så kan vi erbjuda ett stimulerande och skiftande arbete.Vi är nyfikna på dig! Urvalet kommer ske löpande så skicka genast in din ansökan via länken nedan.Vi har gjort vårt medieval och vill därför inte bli kontaktade av andra säljbolag ellerrekryteringsföretag.AnställningsinformationTillsvidare 100% med tillträde 2021-07-30 eller enligt överenskommelseVi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag har vi passerat 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans Stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.Trollhättans Stad tillämpar rökfri arbetstid.