Bygglovsadministratör
Enköpings kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen / Administratörsjobb / Enköping Visa alla administratörsjobb i Enköping
2025-12-19
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enköpings kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Enköping
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
På Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får du arbeta med kommunens fysiska planering och utveckling, samtidigt som du gör skillnad genom myndighetsutövning och rådgivning inom miljö, bygg, livsmedel, smittskydd och mycket mer. Hos oss kombineras strategiskt tänkande med operativt arbete - allt för att skapa en trygg och hållbar miljö för dagens och framtidens Enköpingsbor.
Vi på Bygglovsadelningen söker nu en vikarie till tjänsten som Bygglovsadministratör.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innehåller administration och processhantering kring bygglovshandlingar. Inom uppdraget hanteras inkommande post, upplägg av ärenden, diarieföring, kontakt med sökanden via telefon eller e-post. I rollen hanteras även expediering av beslut, protokoll, kungörelser, arkivering och gallring av handlingar.
Eftersom uppdraget är under utveckling är det viktigt att du har motivation och förmåga att vilja pröva nya utmaningar inom bygglovshanteringen. Det kan handla om att göra bedömningar av om de ansökningshandlingar som krävs finns med i ansökan och kommunicera det med sökanden i samband med registrering av nytt ärende. Rollen kan över tid också innefatta att hjälpa till att planera möten för de samordnare som finns till handläggare, inspektörer och koordinatorer. Det kan också vara att stödja nämndsekreterare och samordnare för bygglov och koordinatorerna. Vi ser även denna tjänst som en resurs med möjlighet till vidareutveckling till andra roller i processen.Kvalifikationer
Fullgjord och avslutad Gymnasieutbildning.
Övergripande och för verksamheten relevant kunskap om kommunallag och förvaltningslag.
Meriterande:
Påbyggda yrkesutbildningar eller andra utbildningar relevanta för rollen.
Erfarenhet av nämndarbete.
Datorvana och arbete med registrering i IT-system.
Följande IT-system används på förvaltningen:
ByggR,AGS, Officepaketet
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter" https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping/kommunen-som-arbetsgivare.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296859". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Bygglovschef
Christina Gortcheva christina.gortcheva@enkoping.se 0171-625192 Jobbnummer
9655961