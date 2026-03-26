Byggledare till Samhällsomvandlingen
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Byggjobb / Kiruna Visa alla byggjobb i Kiruna
2026-03-26
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara delaktig i projekt som verkligen betyder något? I rollen som byggledare hos oss på Samhällsomvandlingen samordnar och driver du bygg- och anläggningsprojekt i en av Sveriges mest expansiva regioner. Gillar du utmaningar? Då är det här rätt plats för dig.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Samhällsomvandlingens uppdrag är att med god framförhållning säkerställa marktillgång för att trygga LKAB:s gruvdrift och tillväxtplaner. Detta innebär att omkring två tredjedelar av Kirunas befolkning, motsvarande 12 000 människor, succesivt omflyttas. Totalt kommer cirka 5400 bostäder och 800 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor att ersättas inom ramen för samhällsomvandlingen.
Din roll
I rollen som byggledare ser du till att samordna och leda våra bygg och anläggningsprojekt ute på plats tillsammans med anlitade entreprenörer. Du kommer arbeta tillsammans med en projektgrupp som leds av en projektledare där stöd och hjälp från varandra gör att vi driver projekten framåt. Arbetet styr du till stor del själv och du prioriterar hur dina dagar ser ut utifrån pågående aktiviteter i projektet.
Byggledarens huvudsakliga arbetsuppgifter består bland annat av:
- Vara delaktig vid planering och samordning av anläggningsarbetet inom projektets ramar gällande tid, funktion och ekonomi
- Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet genomförs enligt gällande lagar och krav under hela projektet
- Sammankalla och leda möten specifika för bygg och anläggningsprojektet exempelvis byggmöten, samordningsmöten och arbetsmöten
- Vara projektets kontaktperson gentemot entreprenörerna i bygg och anläggningsprojekten
Det här har du med dig
Vi söker efter en ansvarstagande och säkerhetsfokuserad byggledare som trivs att arbete i grupp. Vi ser även att du har god kommunikationsförmåga där du tycker om att skapa och bibehålla relationer med både interna och externa aktörer.Publiceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
- Minst gymnasieutbildning
- Erfarenheter av arbete med bygg och anläggningsprojekt
- Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
- B-Körkort
Meriterande, men inte ett krav:
- Entrepenadjuridik och erfarenhet från ledande befattningar
- Utbildning med inritning mot bygg (gymnasie eller BAS-P/BAS-U).
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.Start: Enligt överenskommelse. Plats: KirunaOmfattning: HeltidKontakt: För mer information om tjänsten vänligen kontakta Gruppchef Mariana Eld, mariana.eld@lkab.com
, 0701910047
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
- Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
- Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/
För detta jobb krävs körkort.
Lkab Jobbnummer
9821017