Byggledare Mark och Byggnadsverk
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2026-06-29
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Vi söker Byggledare Mark och Byggnadsverk till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Luleå.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en Byggledare Mark och Byggnadsverk till Trafikverkets projekt Luleå C inom Norrbotniabanan. Projektet omfattar ombyggnad och modernisering av Luleå Centralstation, där det befintliga signalställverket ska ersättas och bangården genomgå omfattande ny- och reinvesteringsåtgärder. Det nya signalställverket planeras tas i drift under 2028, samtidigt som stationens tillgänglighet förbättras. Bygghandlingsprojektering pågår och utförandeentreprenaden Mark/BEST planeras att starta hösten 2026.
Uppdraget innebär att arbeta som Byggledare Mark och Byggnadsverk i Trafikverkets projektorganisation och vara ett stöd till projektledaren. Du ansvarar för byggplatsuppföljning, leder och samordnar byggledningen samt säkerställer att entreprenaden genomförs enligt kontrakt, tid, kvalitet, arbetsmiljö och övriga krav. Vid behov kan uppdraget även omfatta arbete inom andra delar av Norrbotniabanan.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna byggledningen inom Mark och Byggnadsverk.
Rapportera till projektledaren och delta i produktionstekniska lösningar.
Ansvara för den dagliga kontakten med entreprenören och följa upp entreprenadens framdrift.
Kontrollera entreprenörens arbete, egenkontroller, arbetsberedningar, besiktningar samt slut- och relationshandlingar.
Identifiera risker och ge underlag inför beslut om åtgärder.
Samordna med angränsande entreprenader, Trafikverkets projekt och externa parter.
Säkerställa att myndighetskrav, tillstånd och arbetsmiljökrav uppfylls.
Företräda Trafikverket vid möten och samråd samt bidra till goda relationer med sakägare och allmänhet.
Hög fysisk närvaro på byggplatskontoret och Trafikverkets projektkontor förväntas. Distansarbete kan förekomma efter överenskommelse med beställaren.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 7 års erfarenhet som byggledare inom Mark och Byggnadsverk. Erfarenheten ska ha förvärvats under de senaste 15 åren, med en genomsnittlig sysselsättningsgrad om minst 50 % per åberopat erfarenhetsår.
Erfarenhet från minst 3 olika projekt där man ansvarat som byggledare för nybyggnationer av järnvägsbroar eller vägbroar under eller över järnväg. Resursen ska ha arbetat i rollen under en sammanhängande period om minst 3 månader i vart och ett av de tre projekten. Verifieras via minst tre (3) godkända referensuppdrag.
Genomförd och godkänd utbildning i betong klass 1. Verifieras via intyg.
Erfarenhet av ABK09 och AB04. Kontrolleras vid eventuell intervju.
B-körkort. Verifieras i samband med eventuell intervju.
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska språket i både skrift och tal. Verifieras i samband med eventuell intervju.
Meriterande
Erfarenhet av projekt-/byggledning av entreprenad för en offentlig beställare. Erfarenheten ska ha förvärvats under de senaste 15 åren, med en genomsnittlig sysselsättningsgrad om minst 50 % per åberopat erfarenhetsår.
Hög initiativförmåga. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985740-2075342". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Trafikverket Förarprov (visa karta
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972 42 LULEÅ Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9983271