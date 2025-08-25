Byggledare El
Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en Byggledare inom El till uppdrag hos Trafikverket med stationering i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Byggledare el för järnväg till basunderhållskontrakt Stockholm Nord inom Östra regionen med placering i Solna. Befattningen ställer krav på lösningsorienterat arbetssätt, förmåga att kommunicera och samverka med enskilda individer, grupper och allmänhet.
I uppdraget ingår att i fält utföra systematisk kontroll av leveransuppfyllnad inom teknikområde el enligt gällande kontrollplan i syfte att följa upp entreprenörens åtagande inom tilldelade entreprenadkontrakt.
Uppdraget innefattar även att stödja underhållsprojekten med teknisk kompetens inom teknikområde el, bland annat genom att utgöra en teknisk resurs vid uppföljning och analys av fel och störningar i anläggningen. Det ingår också att driva produktionstekniska möten med entreprenörer samt tillhörande administration.
Via projektledares ledning och styrning arbetar du både självständigt och i team för att säkerställa att entreprenader genomförs enligt avtalat kontrakt samt utifrån lagar, regler, riktlinjer, förordningar och interna arbetsinstruktioner.
Arbetsuppgifter Följa upp anläggningens tillstånd och identifiera behov av åtgärder i anläggningen i syfte att föreslå förbättringsåtgärder Medverka i upphandling av kontrakt Stödja projektledare i prognosarbete för den ekonomiska uppföljningen Stödja projektledaren i kontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter Kontroll av gällande produktionstidplaner Bidra vid utveckling av arbetssätt och metoder
Krav (OBS, obligatoriska)
a. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift. b. Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig. c. B-körkort. d. Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg/anläggningsprojekt) inom det aktuella teknikområdet (Byggledare EL järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. e. Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område. f. Konsulten ska ha genomgått BASÄSKYDD. g. Konsulten ska ha genomgått utbildning Kontaktledning - byggnation (eller motsvarande) på Trafikverksskolan. h. Konsulten ska ha genomgått utbildning Kontaktledning - grund (eller motsvarande) på Trafikverksskolan. i. Konsulten ska ha giltig behörighet som tillsyningsman (TSM) för att kunna stänga spår i samband med leveranskontroller i anläggningen. j. Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av arbete som eltekniker på järnväg och ska ha arbetat med både låg- och högspänning. k. Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet. l. Minst 1 års erfarenhet av att ha arbetat med systemen BIS, Bessy, Besiktningsplan och Ofelia.
Meriterande
För beställaren är det ett mervärde att resursen har minst 1 års praktisk erfarenhet av leveransuppföljning av tekniska funktionskrav i järnvägsanläggning utifrån TMALL 0926 Kontrollplan baskontrakt järnväg inom teknikgren el.
För beställaren är det ett mervärde att resursen har utbildningen Säkerhets- och underhållsbesiktning av linjebunden högspänningsanläggning på Trafikverksskolan.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
