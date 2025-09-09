Byggledare Berg
2025-09-09
Vi söker en byggledare berg till mångårigt uppdrag hos Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Program Västlänken består av fem projekt: Centralen, Kvarnberget, Korsvägen, Haga och BEST. Dessutom ingår projekten Olskroken, Lärje och Pilekrogen i program Västlänken. Västlänkens tunnel började byggas år 2018 och blir en järnväg för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg. Den nya dubbelspåriga järnvägen blir cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer kommer att gå i tunneln. Västlänken innefattar även tre nya stationer under mark vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen.
Med Västlänken och de nya stationerna kommer pendel- och regiontåg att kunna passera vidare genom Göteborg. Detta gör att resenärerna kan spridas ut på fler stationer i staden och trycket på både Göteborgs central och på kollektivtrafiksystemet lättar. På så vis blir både den lokala och regionala kollektivtrafiken mer effektiv, vilket gynnar kollektivtrafikpendlarna inom Göteborg och i hela regionen. Västlänken kommer även att bidra till att Västsverige blir en större arbetsmarknadsregion genom att förbindelserna mellan Göteborg och övriga orter förbättras.
Projekt Haga består av delprojekten Rosenlund, Otterhällan, Vasastan, Stora Hamnkanalen och Installation. Västlänkens station i Haga får en viktig funktion för utvecklingen av västra Göteborg. Med Station Haga får också de västra stadsdelarna en snabbare länk till övriga regionen. En ny viktig knutpunkt för kollektivtrafiken skapas. Den här delen av Västlänken sträcker sig från Stora Hamnkanalen via Haga och ansluter i syd till deletapp Korsvägen vid Landala torg.
I Haga byggs en underjordisk station med plattformar och tre uppgångar: mot Pustervik, Alléstråket samt en uppgång som blir integrerad med Handelshögskolan. Stora delar av sträckan byggs i tunnel i berg. Kortare avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera och jord, vilket innebär att man gräver i ett öppet schakt. Tunneldelarna i berg består av både en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel.
Delprojekt Vasastan är en utförandeentreprenad som består av en bergtunneldel mellan delprojekt Rosenlund och projekt Korsvägen. Kontraktet omfattar en sträcka på ungefär 900 meter från Hagakyrkan i norr till Annedal i söder och består av en dubbelspårstunnel med två servicetunnlar och ett stationsrum, alla belägna i berg. Stationen ligger cirka 25 meter under mark, har en spännvidd på cirka 50 meter och en längd på 250 meter.
Som byggledare Berg bidrar du till att skapa de bästa förutsättningarna för entreprenören genom ett nära och lösningsfokuserat samarbete. Du medverkar till ett effektivt genomförande genom god samverkan och förväntas vara närvarande i produktionen, verka för en trygg och säker arbetsmiljö samt bidra till att rätt funktion och kvalitet uppnås. Rollen innebär också att agera i linje med projektledningens beslut och företräda beställarens intressen gentemot både entreprenörer och övriga aktörer i projektet. Du rapporterar till delprojektets produktionsledare berg.
Arbetsuppgifter/AnsvarSom byggledare ansvarar du för att vara påläst och följa upp det dagliga arbetet i projektet med fokus på kvalitet, tid och kostnad. Med ett proaktivt förhållningssätt ska du, i rollen som beställarrepresentant, säkerställa att projektets tekniska lösningar och byggbarhet möter ställda krav och att projektet når rätt TKI (tid, kostnad, innehåll) genom att:
Utföra kontinuerliga kontroller på plats för att säkerställa att produktionen följer gällande bygghandlingar, tekniska specifikationer och överenskommelser
Följa den fastställda kontrollplanen och bidra till att hålla den uppdaterad, dokumentera kontroller via Field Maps samt ansvara för att identifierade anmärkningar hanteras och stängs
Utföra byggledarsyner och dokumentera dessa
Genomföra stickprov av entreprenörens egenkontroller under produktion
Föra byggledardagbok och följa upp entreprenörens produktionsdagbok
Kostnadsmedvetet kontrollera produktionen
Granska fakturaunderlag som första led inför månadsreglering
Hålla produktionsledaren löpande informerad om produktionens framdrift
Bistå produktionsledare och projektledare med underlag för underrättelser och kostnadsbedömningar
Utföra övriga arbetsuppgifter enligt överenskommelse med produktionsledare
Krav (OBS, obligatoriska)
a) Krav på minst 7 års praktisk erfarenhet från produktion av stora bergtunnelprojekt b) Minst 7 års erfarenhet, som byggledare/platschef eller annan arbetsledande funktion, från arbete i produktion i komplext bergtunnelprojekt. c) Ska ha erfarenhet, från minst ett projekt, av praktiskt arbete med injektering och bergdrivning i stadsmiljö
Meriterande
För beställaren är det ett mervärde om konsulten har minst 5 års erfarenhet av byggledning, eller motsvarande, i järnvägsprojekt som innefattar samordning mellan berg, konstruktion, installation och BEST
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
