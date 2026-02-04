Byggledare Berg
Vi söker en Byggledare berg till Västlänken, projekt Haga, delprojekt Otterhällan till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Göteborg.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som byggledare berg innebär att verka som beställarens representant i produktionsskedet inom delprojekt Otterhällan. Uppdraget omfattar ett nära, lösningsfokuserat samarbete med entreprenör, specialister, projektörer och övriga parter för att skapa goda förutsättningar för ett effektivt genomförande. Byggledaren är närvarande i produktionen, verkar för en trygg och säker arbetsmiljö samt säkerställer att rätt funktion, kvalitet, tid och kostnad uppnås i enlighet med projektets krav och beslut. Rollen innebär även rapportering till produktionsledare samt överföring av kunskap till anställda inom organisationen.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Följa upp det dagliga arbetet i projektet med fokus på kvalitet, tid och kostnad
Säkerställa att tekniska lösningar och byggbarhet uppfyller ställda krav samt att projektet når rätt TKI (tid, kostnad, innehåll)
Utföra kontinuerliga kontroller på plats för att säkerställa att produktionen följer bygghandlingar, tekniska specifikationer och överenskommelser
Följa och bidra till att hålla kontrollplanen uppdaterad
Dokumentera kontroller via Field Maps samt säkerställa att identifierade anmärkningar hanteras och stängs
Utföra byggledarsyner och dokumentera dessa
Genomföra stickprov av entreprenörens egenkontroller under produktion
Föra byggledardagbok och följa upp entreprenörens produktionsdagbok
Kostnadsmedvetet kontrollera produktionen
Granska fakturaunderlag som första led inför månadsreglering
Hålla produktionsledaren löpande informerad om produktionens framdrift
Bistå produktionsledare och projektledare med underlag för underrättelser och kostnadsbedömningar
Utföra övriga arbetsuppgifter enligt överenskommelse med produktionsledare
Medverka vid granskning av kontrollplaner, arbetsberedningar och ETS:er
Medverka i avvikelse- och riskhanteringsarbete
Delta i bygg-, teknik- och planeringsmöten
Medverka vid entreprenadbesiktningar samt granska besiktningsdokumentation
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 10 års erfarenhet som byggledare eller annan arbetsledande befattning av undermarksanläggningar i hårt berg.
Minst fem (5) års erfarenhet som byggledare eller annan arbetsledande befattning inom arbete i hårt berg. Erfarenheten ska inte vara äldre än 10 år.
Utbildning från universitet, högskola eller yrkeshögskola (exempelvis berggrundsgeolog/bergskoleingenjör/bergsingenjör) eller annan kombination av eftergymnasial utbildning och erfarenhet som beställaren bedömer som likvärdig.
Meriterande
Du har deltagit som byggledare eller annan arbetsledande befattning i minst ett stort komplext projekt med hög samverkan mellan parter och bevisligen bidragit till god samverkan i detta.
Du har hög kompetens inom lösning av produktionsproblem i komplexa anläggningsprojekt. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
