2025-09-14
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Visa alla jobb hos ABK Byggkonsult AB i Eskilstuna
Byggarbetare sökes till varierande arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och självgående byggarbetare till ett varierande och givande arbete. Du kommer att arbeta med kompletterande mindre reparationer och ändringar av färdigbyggda fastigheter.
Arbetsuppgifter innefattar:
• Lappning och reparation av färdiggjuten betong
• Spårgrävning och håltagning i betong för t.ex. vatten, avlopp, el och ventilation
• Lappning och återställning av fasad, tak och gålv efter korrigeringsarbete
• Byggnadssnickeri och nybyggnadsarbeten i mindre projekt som garage, vedbod med mera
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av byggbranschen och de arbetsuppgifter som beskrivs
• Är van att arbeta självständigt och noggrant
• Behörighet att arbeta i Sverige
• God kunskaper i arabiska då du kommer att arbeta ensam med företagets ägare som talar arabiska
Vi erbjuder:
• Mångsidiga och varierande arbetsuppgifter
• Möjlighet till eget ansvar och att vara del av ett mindre företag
• En god arbetsmiljö
Intresse? Skicka din ansökan med CV till youssefaboud5@gmail.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: youssefabou5@gmail.com
Tuna Torg 1
)
632 28 ESKILSTUNA
Yousef Al ABoud youssefabou5@gmail.com
