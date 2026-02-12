Bygga framtidens Robotar
2026-02-12
Mapro Systems uppfinner och tillverkar framtidens robotar. Vi behöver nu förstärkning när efterfrågan på våra produkter ökar. Vi har ett flertal egna produkter, och stort fokus på tillverkning av jordbruksmaskiner. Vi söker personer som har ett stort intresse för teknik och besitter kunskaper i svetsning. Vi bygger alla våra maskiner från början, mestadels i laserskuren plåt. Alla våra produkter slutmonteras i våra lokaler i Alunda. Kunskaper inom hydraulik och elsystem är meriterande. För mer info om våra produkter: www.maprosystems.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: info@maprosystems.se Arbetsgivarens referens
