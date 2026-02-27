Bygg och fastighetsskötsel

Snow Consulting Scandinavia AB / Fastighetsskötarjobb / Lidingö
2026-02-27


Vi driver skidanläggningar och utför bygg- och renoveringsjobb runt om i Stockholm. Trygghet, kvalitet och noggrannhet är våra ledord.

Publiceringsdatum
2026-02-27

Dina arbetsuppgifter
Renovering och montering av kök: rivning, stommar, montering av köksinredning, bänkskivor och finish.
Snickeriarbeten: specialanpassningar, foder, lister och inredningssnickeri.
Måleri och ytskiktsarbete: spackling, grundning, målning och lackning.
Samordning med VVS/elektriker vid behov och dokumentation av utfört arbete.
Arbete på olika platser i hela Stockholmsregionen - kräver flexibilitet och förmåga att planera dagen.
Vintertid iarbetar du med service, underhåll och skötsel i våra skidanläggningar

Kvalifikationer
Erfaren snickare med känsla för finish och erfarenhet av köksrenoveringar.
Erfarenhet av måleri/ytskikt meriterande.
Flexibel, självgående och serviceinriktad.
Meriterande: gesällbrev, F-skatt, truckkort eller relevanta certifikat.

Vi erbjuder:
Omväxlande uppdrag på olika platser i Stockholm.
Konkurrenskraftig lön enligt erfarenhet.

Så ansöker du
Skicka CV, arbetsprover/bilder och referenser till alex.blomqvist@gmail.com. Ange tillgänglighet och om du kan resa inom Stockholmsområdet.
Vi vill att du kan börja jobba omgående så snabbt som möjlgt.

Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: alex.blomqvist@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Snow Consulting Scandinavia AB (org.nr 559022-9018)

Kontakt
VD
Alexander Blomqvist
alex.blomqvist@gmail.com
0704646897

Jobbnummer
9766998

