Bygg och fastighetsskötsel
Snow Consulting Scandinavia AB / Fastighetsskötarjobb / Lidingö
2026-03-07
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
i hela Sverige
Vi driver skidanläggningar och utför bygg- och renoveringsjobb runt om i Stockholm. Trygghet, kvalitet och noggrannhet är våra ledord.Publiceringsdatum2026-03-07Dina arbetsuppgifter
Renovering och montering av kök: rivning, stommar, montering av köksinredning, bänkskivor och finish.
Snickeriarbeten: specialanpassningar, foder, lister och inredningssnickeri.
Måleri och ytskiktsarbete: spackling, grundning, målning och lackning.
Samordning med VVS/elektriker vid behov och dokumentation av utfört arbete.
Arbete på olika platser i hela Stockholmsregionen - kräver flexibilitet och förmåga att planera dagen.
Vintertid iarbetar du med service, underhåll och skötsel i våra skidanläggningarKvalifikationer
Erfaren snickare med känsla för finish och erfarenhet av köksrenoveringar.
Erfarenhet av måleri/ytskikt meriterande.
Flexibel, självgående och serviceinriktad.
Meriterande: gesällbrev, F-skatt, truckkort eller relevanta certifikat.
Vi erbjuder:
Omväxlande uppdrag på olika platser i Stockholm.
Konkurrenskraftig lön enligt erfarenhet.Så ansöker du
Skicka CV, arbetsprover/bilder och referenser till alex.blomqvist@gmail.com
. Ange tillgänglighet och om du kan resa inom Stockholmsområdet.
Vi vill att du kan börja jobba omgående så snabbt som möjlgt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: alex.blomqvist@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snow Consulting Scandinavia AB
(org.nr 559022-9018) Kontakt
VD
Alexander Blomqvist alex.blomqvist@gmail.com 0704646897 Jobbnummer
