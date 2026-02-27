Bygg din framtid inom försäljning

Gigstep AB / Säljarjobb / Malmö
2026-02-27


Vill du arbeta med försäljning i ett bolag där din utveckling står i fokus? Är du målmedveten, tävlingsinriktad och motiveras av att påverka din egen lön? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu fler engagerade säljare till vår kund i Malmö. Rollen anpassas efter din kompetens, erfarenhet och personlighet - det viktigaste för oss är att du är driven, vill utvecklas och har rätt inställning.
Om rollen
Du kommer att arbeta med B2B-försäljning där du hjälper företag att utveckla och stärka sin verksamhet genom kvalitativa lösningar. Arbetsuppgifterna kan innebära:

Prospektering och nykundsbearbetning

Mötesbokning och kundmöten

Behovsanalys och rådgivande försäljning

Uppföljning och långsiktiga kundrelationer

Exakt ansvarsområde formas utifrån din profil och erfarenhet.
Vi söker dig som:
Är driven, ambitiös och resultatorienterad

Har ett starkt affärstänk

Trivs med att arbeta mot tydliga mål

Vill utvecklas långsiktigt inom försäljning

Har god kommunikativ förmåga

Tidigare erfarenhet av försäljning

Telefonförsäljning är meriterande- men rätt inställning och vilja väger tyngre

Vi erbjuder:
Tydlig utvecklingsplan och karriärmöjligheter

Gedigen introduktion och löpande coachning

Ett engagerat och stöttande team

Fast lön + attraktiv provisionsmodell

Möjlighet att påverka din egen framgång

Här får du chansen att växa - både professionellt och personligt - i en miljö där prestation uppmärksammas och ambition belönas.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Storgatan 22A (visa karta)
211 42  MALMÖ

Arbetsplats
Gigstep

