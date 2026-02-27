Bygg din framtid inom försäljning
2026-02-27
Vill du arbeta med försäljning i ett bolag där din utveckling står i fokus? Är du målmedveten, tävlingsinriktad och motiveras av att påverka din egen lön? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu fler engagerade säljare till vår kund i Malmö. Rollen anpassas efter din kompetens, erfarenhet och personlighet - det viktigaste för oss är att du är driven, vill utvecklas och har rätt inställning.
Om rollen
Du kommer att arbeta med B2B-försäljning där du hjälper företag att utveckla och stärka sin verksamhet genom kvalitativa lösningar. Arbetsuppgifterna kan innebära:
Prospektering och nykundsbearbetning
Mötesbokning och kundmöten
Behovsanalys och rådgivande försäljning
Uppföljning och långsiktiga kundrelationer
Exakt ansvarsområde formas utifrån din profil och erfarenhet.
Vi söker dig som:
Är driven, ambitiös och resultatorienterad
Har ett starkt affärstänk
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Vill utvecklas långsiktigt inom försäljning
Har god kommunikativ förmåga
Tidigare erfarenhet av försäljning
Telefonförsäljning är meriterande- men rätt inställning och vilja väger tyngre
Vi erbjuder:
Tydlig utvecklingsplan och karriärmöjligheter
Gedigen introduktion och löpande coachning
Ett engagerat och stöttande team
Fast lön + attraktiv provisionsmodell
Möjlighet att påverka din egen framgång
Här får du chansen att växa - både professionellt och personligt - i en miljö där prestation uppmärksammas och ambition belönas.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Detta är ett heltidsjobb.
Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Storgatan 22A
)
211 42 MALMÖ
