3T Sverige AB / Byggjobb / Malmö2021-04-05Byggentreprenad "Vi bygger med kärlek"Byggentreprenad Resurs Sverige AB är vårt byggföretag. Idag arbetar i huvudsak som underentreprenör till stora byggföretag ex. Peab, NCC Sverige, Veidekke Entreprenad, MTA, Tuve-Bygg, BAB, Nimab & Service kuben. Vi gör även direkt arbeten till Brf så som Bredablick, Trianon, Victoria Park, mfl, men även till statliga verksamheter så som E-ON. Bolaget som startade 2015 har varit aktiv sedan 2010 men då under Riventreprenad 's fana. Vi var då UE till Byggmästaren i Skåne vid flertal projekt såsom Prevex, Emporia, Vårboskolan i Burlöv m.m. Vi har sedan start haft en fantastisk utveckling och flerdubblat omsättning för varje år. Det har vi gjort genom att anställa fler yrkeskunnig personal med bredd kompetens. Vi ambition är inte att bli STÖRST men utan vara BÄST.Är du vår nya kollega!Året 2021 väntar, redan inplanerade, stora projekt. Bland annat fasad & takbyte -flerbostadshus, Ett nyss påbörjat, större, fönsterbyte för fastighetsbolag. Om och -uppbyggnation av villa, Uppbyggnad av verkstadslokal, rullande rot - lägenheter och lägenhetsrenoveringar mm. mm.Du erbjuds en central roll med ansvar kring produktion från start till slut. Du bistår med hjälp till anbud samt räknar på mindre själv. Kund, leverantörskontakt, ekonomisk tänkande samt personalplanering, tillhör din vardag. Du triggas av att produktionen flyter.Vem är du?Vi vill att du har flera års vana som platschef inom byggbranschen. Därmed att du själv startat som snickare.Du har lätt för att samarbeta, är prestigelös samt kommunikativ.Då vi är i ett expansivt läge så är du inte rädd för förändringar eller att "tänka utanför boxen".Du har ett naturligt sätta att överblicka helheten och ett högt kvalitetsmässigt tänkande.Vi vill att du har utbildning som produktionsledare/ platschef/ arbetsledare inom bygg. Eller likvärdig utbildning.Du har ett självklart ekonomiskt tänkande.Att du har körkort ser vi som en självklarhet. Det är ett plus om du har gedigna kund- samt leverantörskontakter.Vi förutsätter att du talar och förstår svenska mycket bra, samt behärskar engelska vid behov.Referenser krävs.Ta chansen och jobba i ett härligt glatt gäng. Högt till tak och bollen i rullning.Vi saknar bara just Dig!För ytterligare information om tjänsten kan du kontakta:Louise Ekberg, HR, 0727-154900. Louise@solutionteam.se Obs. Tjänsten söks genom annonsen.Vi gör löpande urval, så vänta inte med din ansökan.Platsen skall tillsättas snarast eller efter ök.2021-04-05B (Personbil)Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2021-04-123T Sverige AB5671534