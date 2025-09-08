BVC sköterska sökes till Karlshamn
2025-09-08
Söker en BVC sköterska för uppdrag hos privat kund i Karlshamn.
Omfattning: 60-100%
Tidsperiod: 251006 tillsvidare (tills tjänsten tillsätts) med en månads uppsägningstid.
Uppdrag: Sköta BVC, följa barnhälsovårdsprogrammet. Om personen har utbildning i diabetes även diabetesmottagning. Sköterskemottagning på vårdcentralen, med bl.a. bokade besök och telefonrådgivning. Körkort är ett krav.Publiceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av journalsystemet System Cross och PMO
Uppdaterad på Barnhälsovårdsprogrammet och vaccinationsprogrammet för barn.
Erfarenhet och kan arbeta självständigt inom BVC.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast.
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dedicare AB (publ) Kontakt
Linn Öhgren linn.ogren@dedicare.se Jobbnummer
9498454