Butikssäljare vikariat
Solar Sverige AB
Vill du arbeta tillsammans med engagerade kollegor? Brinner du för bra kundbemötande och kreativa lösningar? Då söker vi dig till detta vikariatsom butikssäljare i Göteborg! Här blir du en del av ett engagerat och drivande team där vi arbetar nära tillsammans över olika områden, från butikssälj, utesälj och teknisk innesälj.
Här presenterar vi viktiga komponenter för att trivas och lyckas i rollen som butikssäljare:
* Engagerad och lösningsorienterad: Du är aktivt engagerad i kundens affär och har en positiv inställning till att lösa problem.
* Försäljning och service: Du arbetar professionellt och är nyfiken på att förstå kundens behov.
* Ständig förbättring: Du söker kontinuerligt efter sätt att förbättra och driver igenom dessa förändringar.
* Positiv attityd: Medarbetaren bidrar med positiv energi och har lätt för att engagera andra.
Vi ser att många olika bakgrunder kan vara fördelaktigt i denna roll. Har du erfarenhet av försäljning och service eller teknisk kompetens är det positivt, men nyfikenhet för branschen, ett starkt driv och viljan att utvecklas är viktigast för oss.
Kortfattat om rollen
* Arbeta i vår butik som säljer produkter och lösningar till installatörer.
* Sköta sortiment och hantera in- och utgående gods.
* Optimera butiken och säkerställa att kampanjer marknadsförs korrekt.
* Bemöta kunder och ge god service samt teknisk support.
* Guida kunder i Solars produkter, tjänster och marknadsnyheter i butik, men även proaktiv kontakt via telefon för att ge våra kunder en bra helhetsupplevelse, skapa långsiktiga samarbeten och bästa möjliga försäljning.
* Genomföra kundaktiviteter.
* Aktivt arbeta med förbättringar och förändringsarbeten.
Vi är stolta över
* Fast grundlön, kollektivavtal, tjänstepension, friskvård, utfyllnad av lön vid sjukdom och föräldraledighet, som är grundläggande självklarheter för oss.
* Solar-andan är inkluderande och främjar mångfald, nytänkande och ansvarstagande. Vi lever efter mottot "Stronger Together" och alla medarbetare på Solar gör skillnad för att vi ska växa tillsammans.
* När vi frågar medarbetare varför de trivs i sina roller får vi ofta svaren:
Känslan av förtroende och att det jag gör är viktigt. Alla bidrar till den större helheten.
Samverkan internt! Jag har alltid någon att vända mig till.
Gemenskapen! Mina kollegor och våra kunder är det som gör jobbet speciellt
Omväxlingen och variationen i mitt arbete är utvecklande
* För oss är personlig utveckling viktigt och många har gjort interna resor hos oss. Här kan du möta några av dessa medarbetare och läsa mer om rollen som butikssäljare: Möt våra medarbetare
Kontakt & ansökan
Är du nyfiken på oss? Vi är nyfiken på dig och ser fram emot din ansökan! Vill du ha mer information om rollen kan du kontakta: Christian Weijdling, Competence- & Drive In Manager, christian.weijdling@solar.se
, 0708171912
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "750-44038886". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solar Sverige AB
(org.nr 556241-0406) Kontakt
Christian Weijdling 0708171912
9799454