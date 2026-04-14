Butikssäljare sökes på deltid
Kardborren Retail AB / Butikssäljarjobb / Kalmar Visa alla butikssäljarjobb i Kalmar
2026-04-14
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kardborren Retail AB i Kalmar
Vi söker en ny stjärna till oss - ca 20 h/vecka
Kardborren är en levande och personlig butik med ett fint läge mitt i Kalmar, stora skyltfönster och ett härligt flöde av människor som gör varje dag unik. Här möter du stammisar, nya ansikten och inspirerande kunder.
Vill du bli en del av vår butik och bidra med energi, service och försäljning? Vi söker dig som tycker om mötet med människor, gillar att skapa fina kundupplevelser och trivs i ett arbete där ingen dag är den andra lik.
Vi tror att du är en person som är:
• Flexibel
• Säljdriven och tycker det är roligt att hjälpa kunder hitta rätt
• Initiativtagande och ser vad som behöver göras
• Positiv och bidrar med bra energi
• Social och trygg i mötet med olika människor
• Lösningsorienterad
• Har erfarenhet av eller intresse för sociala medier och digital marknadsföring
Vi söker dig som vill arbeta cirka 20 timmar i veckan, med varierande arbetstider där både vardagar och helger kan förekomma. Vi letar efter någon som kan börja så snart som möjligt.Publiceringsdatum2026-04-14
Skicka CV samt några rader om dig själv, varför du söker tjänsten och varför du tror att du skulle passa hos oss. Ange även din tillgänglighet och när du kan börja.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Endast mejl
E-post: store@kardborren.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Kardborren". Arbetsgivare Kardborren Retail AB
(org.nr 559094-3097)
Kaggensgatan 9 (visa karta
)
392 32 KALMAR Kontakt
Alva Isgren store@kardborren.se Jobbnummer
9854810