Butikssäljare/slangmontör, Söderhamn
Hydroscand AB / Butikssäljarjobb / Söderhamn Visa alla butikssäljarjobb i Söderhamn
2026-04-09
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hydroscand AB i Söderhamn
, Hudiksvall
, Gävle
, Hofors
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Är du en teknisk problemlösare som vill utmanas i ditt arbete? Vill du arbeta med försäljning på ett växande familjeföretag och är redo att ge våra kunder förstklassig service? Då kan du vara den vi söker som vår nya butikssäljare/slangmontör i Söderhamn!Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Som butikssäljare/slangmontör jobbar du med personlig försäljning över disk. Ditt jobb blir att på ett professionellt och ödmjukt sätt finna den bästa lösningen för varje enskild kund.
Andra dagliga arbetsuppgifter är hantering av inkommande förfrågningar, materialanskaffning och orderhantering. Utöver detta ingår hantering av inkommande/avgående gods, samt monterings- och produktionsarbete.
Vi erbjuder
En rolig och varierande arbetsmiljö med en familjär känsla där vi hjälps åt. Vi på Hydroscand värnar om våra medarbetare och erbjuder både interna och externa utbildningar. Hos oss får du ett arbete med mycket kundkontakt och goda utvecklingsmöjligheter, på ett svenskt familjeföretag som är verksamt i 20 länder globalt.Profil
Du bör ha ett tekniskt intresse och gärna tidigare erfarenhet av försäljning. Utbildning eller arbetserfarenhet inom fordons-, pneumatik- eller hydraulikteknik är ett plus, men inget krav. Det är viktigt att du har ett stort engagemang, är lösningsfokuserad och har en känsla för god service.
B-körkort är ett krav. Det är även positivt om du har truckkort och ADR 1.3.
Dessutom vill vi att du har en god social kompetens samt en förmåga att skapa och vårda goda relationer med både kunder och medarbetare. Vi ser gärna att du trivs med varierande uppgifter och att du är lösningsfokuserad.
Hydroscand arbetar aktivt för att främja mångfald i alla led och strävar efter en jämnare könsfördelning inom företaget. Därför uppmuntrar vi en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Är du intresserad?
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Andreas Rosén (platschef) på telefon: 0270-642 53
Sista ansökningsdag är 11 maj 2026 men urval sker löpande, dröj därför inte med din ansökan. OBS! Ansökning sker via vår karriärsida (ansökning via e-post undanbedes).
Vi avböjer, vänligt men bestämt, kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
För mer företagsinformation, vänligen besök hydroscand.se
Sista dag att ansöka är 2026-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7538636-1937990". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hydroscand AB
(org.nr 556130-7124), https://careers.hydroscand.se
Blötängsvägen 14 (visa karta
)
826 40 SÖDERHAMN
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hydroscand Sverige Jobbnummer
9845828