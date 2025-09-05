Butikssäljare Skifix
2025-09-05
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Skifix i Boden söker Heltid och extrapersonal.
Är du en glad och trevlig person som motiveras av att ge marknadens bästa service?
Då är detta en tjänst för dig! Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Skifix i Boden söker nu personal.
Du kommer i huvudsak att arbeta i butiken vilket innebär att hjälpa våra kunder, kassaarbete, skidhantering.
Som butikssäljare är det viktigt att du en driven och ambitiös person, samt att du är social, då du är ansiktet utåt mot våra kunder.
Arbetstider heltid är våra butikstider.
Extrapersonal främst eftermiddagar och helger.
Anställning från 1/10 2025 till 30/4 2026
Vem är du?
Vi söker en service inriktad person som alltid sätter kunden i fokus.
Därför söker vi dig som trivs med frihet under ansvar och som ser lösningar istället för problem.
Du trivs med att arbeta i en butik där det händer mycket och du förväntas bidra med din positiva personlighet.
Vi utbildar dig till att bli en expert inom alpinskidåkning.
Vad erbjuder Skifix?
Vi erbjuder dig en utvecklande tjänst i ett framgångsrikt företag med en företagskultur som ser till personlig utveckling & kvalitetsfokus.
Du erbjuds en roll i en spännande verksamhet.
Ansök redan idag urvalet sker löpande.
Ansök skickas till info@skifix.com
Bifoga CV och ett personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: info@skifix.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skifix Sweden AB
(org.nr 556949-9923)
Kopplingsvägen 10 (visa karta
)
961 38 BODEN Kontakt
Niklas Wall niklas@skifix.com 0703945786 Jobbnummer
9493161