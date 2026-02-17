Butikssäljare Shell Hentorp

Carl F Handel AB / Kassapersonalsjobb / Skövde
2026-02-17


Vi söker dig som vill vara en del av ett starkt team och som gillar att jobba där det är liv och rörelse i högt tempo. Vi ser gärna att du har kassavana och att du alltid sätter kunden i fokus, så att kunden alltid känner sig välkommen till oss. Du trivs allra bäst när du får jobba med försäljning efter uppsatta mål. Att du har erfarenhet inom liknande tjänster värderas högt.
Vi ser också att du: Älskar att arbeta med människor, Tycker om att hålla rent runt omkring dig, Gillar att hålla många bollar i luften men fortfarande fokusera på detaljerna.
Chans finns till fast tjänst. Erfarenhet av arbete inom liknande tjänster är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: hardestav@live.se

Arbetsgivare
Carl F Handel AB (org.nr 559171-0339)
Falköpingsvägen 1 (visa karta)
541 52  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9748507

