Butikssäljare Lekia Norrköping
Lekbolaget i Hyllie AB / Butikssäljarjobb / Norrköping
2025-11-03
Vi söker en butikssäljare på deltid som har ett genuint intresse för leksaker och babyartiklar!
Att vara butikssäljare passar dig som är social, serviceinriktad och älskar försäljning. Gillar du ett högt tempo, att möta nya människor varje dag och tycker att varierande arbetstider passar dig, från tidig varuhantering innan butiken öppnar till att kunna arbeta kvällar och helger? Gillar du dessutom att ha mycket kul på jobbet - då kommer du att trivas här!
I jobbet som butikssäljare möter du nya utmaningar varje dag. Du arbetar självständigt och i grupp och har ansvar för allt från försäljning, kassaarbete, varuhantering, till städning. Men framför allt ge god och omtänksam service till både nya och kända kunder.
Arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter
• Din främsta arbetsuppgift är att på ett engagerat sätt bidra till att butikens försäljnings- och resultatmål uppnås.
• Att inspirera kunden och vara lyhörd för kundens behov.
• Ta ansvar för att du upplevs som en engagerad säljare som lever upp till Lekia / Babyas varumärke kring service och kundupplevelse.
• Du ansvarar för att hjälpa, stötta och göra det enkelt för dina kollegor i ditt butiksteam.
Förutom försäljning kan du jobba med skyltning, varuhantering, inventering och mycket annat som dyker upp. Butiken är belägen på Ingelsta området och vi är en liten grupp anställda vilket kräver ett flexibelt sinne för arbetsuppgifter. Jobbet är en allmän visstidsanställning på deltid ( 50% ) samt extra vid behov. Vi ser gärna att du har erfarenhet från butiksförsäljning sedan tidigare men detta är inget krav. Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
• Har slutfört gymnasiestudier.
• Har erfarenhet av kundbemötande, service och personlig försäljning.
• Du stimuleras av att arbeta mot uppsatta mål.
• Har minst ett års erfarenhet från liknande butiksarbete.
• Är stresstålig, social och ordningsam.
• Kan arbeta oregelbundna tider och ställa upp med kort varsel.
Intervjuerna kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Skicka cv samt personligtbrev till:ansokan.lekianorrkoping@gmail.com
Märk mejlet med Säljare deltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Mail innehållande Personligt brev & CV
E-post: ansokan.lekianorrkoping@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare deltid". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lekbolaget i Hyllie AB
(org.nr 559157-0741)
Kromgatan 2
)
602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
Lekia/babya Ingelsta Kontakt
Butikschef
Butikschef
Anna Hedlund ansokan.lekianorrkoping@gmail.com 011-287070
9586839