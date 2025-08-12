Butikssäljare Katrineholm
På INTERSPORT arbetar vi tillsammans som ett team där våra medarbetares engagemang och passion är avgörande för att vi ska nå hela vägen. Tillsammans skapar vi köpupplevelser i världsklass och inspirerar till ett hållbarare liv!
Vi letar efter dig som tycker att kombinationen av att jobba med försäljning, sport och människor vore ditt drömjobb.
Är du redo att ge dig in i matchen?
Tjänsten är tillsvidare på 75% och du förväntas kunna arbeta såväl dagtid som vissa kvällar och helger.
(Vi tillämpar 6 mån provanställning)
Det här innebär rollen
Rollen som Säljare på INTERSPORT är en varierande, spännande och framförallt helt avgörande roll för vår fortsatta framgång! Duktiga och engagerade Säljare är vad som gör att kunderna vill komma tillbaka till oss, om och om igen. Försäljning hos oss på INTERSPORT innebär lyhördhet, att vara aktiv i kundmötet, fokus på att skapa en inspirerande kundupplevelse och personlig helhetsförsäljning med de bästa lösningarna! Förutom kundmötet och försäljning finns det även andra arbetsuppgifter i butiken, som att beställa och packa upp varor samt se till att butiken alltid är ren och fräsch. Hos oss får du en varierad vardag med möjligheten att arbeta på flera av våra avdelningar.
Vad vi förväntar oss av dig
INTERSPORT andas sport och utmaningar, därför ser vi det som självklart att du som Säljare gör detsamma. Det viktigaste för oss är att du som söker har ett genuint intresse för försäljning och kundservice i kombination med en inre drivkraft och en vilja att fortsätta utvecklas.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i butik. Har du tidigare bakgrund inom sport/träning eller erfarenhet av arbete i sportbutik ser vi det som ett stort plus i kanten.
Vi hoppas att du som söker är en gladlynt lagspelare, som är bra på att ta initiativ och som tycker om utmaningar. Du älskar kundmötet, lyfts av att tillhöra ett team som vill framåt samt uppmuntrar och lyfter dina kollegor. Vi ser gärna att du är en person som bidrar till ett öppet arbetsklimat där människor inspireras och vågar utmana.
På INTERSPORT är personliga egenskaper och rätt inställning minst lika viktigt som erfarenhet och kunskap.
Det här tror vi på
Vi tycker det är viktigt att alla våra medarbetare utmanas och utvecklas. Vi har därför flera intressanta utbildningar gällande allt från försäljning och service till produktkunskap och ledarskap. Vi tycker att passion och inspiration inte bara är till för våra kunder, det är till för alla som arbetar hos oss.
