Butikssäljare Kalmar, extra/ deltid
Centro Kakel & Klinker AB / Säljarjobb / Växjö Visa alla säljarjobb i Växjö
2026-02-20
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centro Kakel & Klinker AB i Växjö
, Örebro
, Järfälla
, Stockholm
, Täby
eller i hela Sverige
Gillar du att göra affärer och arbeta nära kunden för att ge den bästa servicen? Har du dessutom ett estetiskt öga, intresse för färg och form och förmåga att visualisera miljöer? Då kan du bli vår nya kollega hos oss på Centro i Växjö!
Vi söker nu en butikssäljare för ca 10 timmar i veckan som främst kan jobba lördagar, eftermiddag och sommarlov samt extra vid behov - perfekt för dig som studerar!Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som extrapersonal är du ett viktigt stöd för att täcka upp befintlig personal på schemabasis och vid behov. Dina arbetsuppgifter består främst av att serva våra kunder, såväl privatkonsumenter som proffskunder samt hålla butiken snyggt organiserad. Med engagemang förväntas du på ett positivt sätt vägleda våra kunder så att de kommer till ett beslut som uppfyller önskemål, krav och lite därtill.
Du kommer även ansvara för öppning och stängning av butiken samt dagsavslut av kassa. Arbetstiderna kan vara förlagda vardagar mellan kl. 07.00-19.00 samt lördagar mellan kl. 09.45-14.30 med ett genomsnitt på 10 timmar per vecka. Perfekt för dig som studerar! Profil
Som person ser vi att du är lösningsfokuserad och serviceminded, du fångar på ett lyhört sätt upp kundernas behov för att ge träffsäkra tips och råd. Vi värdesätter en teamplayer som har fötterna på jorden och prestigelöst hjälper till där det behövs. Du är självgående och du kan på ett flexibelt och effektivt sätt prioritera och strukturera arbetet så att det blir överblickbart även för andra.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
Erfarenhet av serviceyrket och arbete i butik
Erfarenhet av lagerarbete och truckkörkort är meriterande
Anställningsvillkor
Centro har kollektivavtal, där tjänsten går under Detaljhandelsavtalet.
Omfattning: Deltid, i genomsnitt 10h/v
Anställning: Provanställning/ tillsvidareanställning alt visstid vid intresse
Arbetstider: se ovan
Start: Vår 2026
Lön: Enligt senare överenskommelse
Din ansökan
Vi utvärderar inkomna ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Ansökan skickas till rekrytering@centro.se
.
Kontaktperson: Butikschef: Erika Svensson 076-8863385
Om oss och vår historia
Grundat 1968 är Centro landets äldsta fackmannakedja för kakel och klinker. Vi har butiker & studios på 19 platser från Malmö till Örnsköldsvik. 2023 slog FF Kakel AB ihop sin verksamhet med Centro kakel & klinker AB, och under 2024 välkomnade vi även in Kakeldax i Sverige AB till Centro. Idag är Centro ett av de ledande företagen i sin bransch med ca 150 anställda och en omsättning på ca 700 mkr.
Vår vision
Centro strävar efter att ständigt utmana vår marknad och ha de bästa relationerna med våra proffs- och konsumentkunder. Med våra erfarenheter och kompetens är vi inte rädda för att testa och utmana dagens kakelbransch. Genom Centro ska kreativitet, kunskap och innovation bidra till enkelhet och göra det smidigare att arbeta med kakel. Vi ska tillföra leveranssäkerhet, kvalitet, tillgänglighet, kunskap och service för byggkeramiken och badrumsprodukter.
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: rekrytering@centro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Växjö". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centro Kakel & Klinker AB
(org.nr 556061-8943), https://www.centro.se/
Verkstadsgatan 5 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Centro Kakel Och Klinker AB Jobbnummer
9755840