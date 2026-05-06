Butikssäljare (extra) - New Yorker, Jönköping
Med över 1.300 butiker i 45 länder finns NEW YORKER representerat i hela världen och vi fortsätter växa som ett framgångsrikt Young Fashion-företag. Med ett team på över 25.000 arbetar vi i framkant med stor vikt på samarbete och gemenskap. Tack vare vår passion för mode, vår spontanitet och effektivitet har vi lyckats vara en del av modevärlden i över 50 år. Bli en del av vårt team!
Som förstärkning till vårt team i Jönköping Asecs söker vi nu en:
Butikssäljare extra
Huvudsakliga arbetsområden
Varuhantering
Kundservice och bemötande
Försäljning
Kassaarbete
Samarbete med andra avdelningar i ett teamorienterat New YorkerPubliceringsdatum2026-05-06Profil
Vi ser helst att du är över 18 år
Gymnasieutbildning gärna inom handel
Arbetslivserfarenhet från serviceyrke
Talang för försäljning och serviceminded
Hög modemedvetenhet och gärna erfarenhet från detaljhandeln och modebranschen
Teamorienterad och engagerad
Flexibel, stresstålig och trivas att arbeta i högt tempo
Svenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska.
Vi erbjuder
NEW YORKER erbjuder dig en attraktiv arbetsmiljö med spännande utmaningar och gott om utrymme för egna idéer. Förutom intressanta erbjudanden väntar dig ett öppet och dynamiskt team med en platt organisation och en öppen kommunikation. Har vi väckt ditt intresse? Då ser vi fram emot din ansökan online!Anställningstyp/arbetstider
: Behovsanställning. Arbete dagar, kvällar och helger vid behov. Start snarast möjligt.
Upplysningar lämnas av: Butikschef, e-mail: NYSE046@Newyorker.de
Ansökningar: Vi tar inte emot några ansökningar per post eller e-mail, endast via extern webbplats: https://jobs.newyorker.deAnsökningar
som inkommer per post, mail eller i butik behandlas inte. Vi behandlar ansökningar löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt men allra senast den 13.05.2026
Du hittar ytterligare information om lediga tjänster på: http://www.newyorker.eu
