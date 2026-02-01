Butikssäljare deltid Skövde Commerce
2026-02-01
Är du säljaren vi letar efter? Bygg din karriär hos Volt!
På Volt arbetar vi för att erbjuda det bästa inom premiumvarumärken - både genom noggrant utvalda produkter och den upplevelse vi ger våra kunder. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som representerar kvalitet och exklusiva varumärken. Vi vet att teamwork är nyckeln till vår framgång - alla bidrar med sina styrkor och vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Samtidigt fokuserar vi på utveckling och investerar i våra medarbetare. Vi vill att alla ska få möjlighet att växa och lyckas. Som en stor aktör kan vi erbjuda spännande karriärmöjligheter både inom butiksdrift och andra områden, även internationellt.
Men kanske viktigast av allt - vi har roligt på jobbet och bryr oss om varandra!
Din roll
Som butikssäljare hos Volt spelar du en viktig roll för butikens framgång. Du trivs bäst i kundkontakt och vet precis hur du möter kundens behov, samtidigt som du aktivt arbetar för att öka försäljningen genom merförsäljning och bra produktrekommendationer. Du gillar att nå försäljningsmål och motiveras av att arbeta i en butik där kvalitet står i fokus. Med ett skarpt öga för detaljer och ett stort intresse för mode, skapar du tillsammans med dina kollegor en butiksmiljö som bygger lojalitet och inspirerar våra kunder.
Vi söker dig som:
- Alltid sätter kunden i fokus
- Värdesätter högt tempo
- Är en lagspelare som motiveras av bra resultat, både för dig själv och teamet
- Använder Omni-kanaler för att skapa sömlösa kundupplevelser och öka försäljningen
- Är strukturerad och fokuserad på att leverera kvalitet
Ansök idag och bli en del av Volt - vi ser fram emot att arbeta med dig!
Volt grundades 2006 med en vision om att bli det ledande multibrandkonceptet för män. Hos oss hittar du en noggrant utvald mix av skandinaviska favoriter och internationella toppmärken, presenterad i stilfulla miljöer av engagerade och serviceinriktade säljare.
Vi erbjuder ett universum där tidlösa plagg, kvalitet och design står i fokus - oavsett om du handlar till vardags eller för speciella tillfällen. Vårt mål är alltid att ge dig en inspirerande shoppingupplevelse, med hjälp av experter som brinner för mode.
Volt är en del av Varner, en av Nordens ledande modekoncerner, med profilerade kedjor som Dressmann, Carlings, Bik Bok, Junkyard, Levi's och Cubus. Idag har Volt över 90 butiker i Norge, Sverige och Finland, och vi arbetar kontinuerligt med att expandera och utveckla vårt koncept både i butik och online.
Välkommen till Volt - platsen för kvalitetsmode till dig!
Detta är ett deltidsjobb.
Varner Retail AB (org.nr 556116-7213), https://voltfashion.com/
