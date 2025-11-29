Butikssäljare

Vi Söker en extra personal som butikssäljare till Kahls Te och Kaffehandel. En härlig miljö fylld med kaffe, te, choklad och presenter. Här står vi i kassan, servar kunder, maler kaffe, producerar latte och gör dekorativa presenter. Butiken ligger i i-Huset.
Meriterande om du har kassa vana och erfarenhet av butikshandel. Ett extra plus om du har baristakunskap.
Du behöver vara positiv, glad, lätt för att sammarbeta, vara flexibel och ge en hög service. Vi ser gärna att du är kreativ och gillar att skapa. Du behöver kunna jobba självständigt.
Vi söker extra vid behov vardagar och helger. Ett krav är att du är 18år för att kunna söka tjänsten. Du behöver kunna svenska i tal och skrift och ha grundläggande kunskaper i engelska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: flexitcia@gmail.com

