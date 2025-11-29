Butikssäljare
2025-11-29
Mjölby
Åtvidaberg
Finspång
Motala
Vi Söker en extra personal som butikssäljare till Kahls Te och Kaffehandel. En härlig miljö fylld med kaffe, te, choklad och presenter. Här står vi i kassan, servar kunder, maler kaffe, producerar latte och gör dekorativa presenter. Butiken ligger i i-Huset.
Meriterande om du har kassa vana och erfarenhet av butikshandel. Ett extra plus om du har baristakunskap.
Du behöver vara positiv, glad, lätt för att sammarbeta, vara flexibel och ge en hög service. Vi ser gärna att du är kreativ och gillar att skapa. Du behöver kunna jobba självständigt.
Vi söker extra vid behov vardagar och helger. Ett krav är att du är 18år för att kunna söka tjänsten. Du behöver kunna svenska i tal och skrift och ha grundläggande kunskaper i engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: flexitcia@gmail.com
Arbetsgivare Flexitcia AB
(org.nr 559023-4307)
Västra Svedengatan 7
)
581 28 LINKÖPING
Kontakt
Cia Nilsson
flexitcia@gmail.com
Jobbnummer
9621143