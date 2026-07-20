Butikssäljare 25 tim / veckan
Skohuset I Lerum Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Lerum Visa alla butikssäljarjobb i Lerum
2026-07-20
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Om jobbet
Butikssäljare 25 tim / veckan sökes.Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Vi är en väletablerad skobutik i Lerum som söker en engagerad och serviceinriktad medarbetare. Vi erbjuder ett brett sortiment av skor för hela familjen och strävar alltid efter att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen.Om tjänsten
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Försäljning och personlig kundservice
Kassaarbete
Uppackning och varuhantering
Exponering och att hålla ordning i butiken
Övriga arbetsuppgifter som hör den dagliga butiksdriften till
Tjänsten är ett vikariat på i genomsnitt 25 timmar per vecka. Arbetstiden är förlagd under butikens ordinarie öppettider och innebär arbete på vardagar, kvällar och helger.
Våra ordinarie öppettider
Vardagar 10.00–19.00
Lördagar 10.00–16.00
Söndagar 11.00–16.00
Planerad start vecka 34, men intervjuer kommer att ske löpande. För oss är det viktigare att hitta rätt person än att tillsätta tjänsten så snabbt som möjligt.
Vi söker dig som
Tycker om serviceyrket och mötet med andra människor.
Är självgående, trygg i kundmötet och van vid att ta ansvar.
Är ordningsam och noggrann, ser vad som behöver göras och som inte är rädd för att hugga i när det behövs
Har tidigare erfarenhet från butik, handel och service
Älskar skor!
Känner du att det här passar dig?
Maila personligt brev samt cv till jobb@skohusetilerum.se
Märk din ansökan "vikariat"
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via e-post. Inga externa sidor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: jobb@skohusetilerum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skohuset I Lerum Aktiebolag
(org.nr 556259-2849)
Almekärrsvägen 11 (visa karta
)
443 39 LERUM Arbetsplats
Skohuset i Lerum AB Jobbnummer
10007727